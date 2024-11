E’ stato abbattuto l’abete della Val di Ledro destinato a diventare l’albero di Natale in piazza San Pietro. Contro l’abbattimento e a favore di un appello a Papa Francesco si erano mossi molti residenti della valle.

“Siamo molto dispiaciuti per l’abbattimento di un abete di 31 metri – spiega Lorenzo Vescovi, uno dei primi a sollevare la protesta contro il taglio – Quello che arriverà a Roma sarà un essere vivente agonizzante. La nostra battaglia non si ferma, vogliamo evitare che vengano abbattuti alberi di questa valle e di ogni luogo per un’usanza crudele e anacronistica“.

Immagini: Simona Tagliavento