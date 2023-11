Il Black Friday è attesissimo dai consumatori in tutto il mondo. È la giornata ideale per farsi dei regali o acquistarne in vista delle festività natalizie, dato che i siti di e-commerce e i punti vendita fisici si riempiono di offerte e sconti ormai in tutti i settori, dall’abbigliamento alla tecnologia, passando per gli oggetti di arredamento per la casa e i pacchetti vacanza. Ma ci sono alcuni aspetti a cui prestare attenzione. Non tutti i super saldi che vengono annunciati sono realmente tali e il rischio è di spendere più di quanto si pensi. Il pericolo è quello di incappare in vere e proprio truffe.

La truffa del Black Friday: attenzione ai finti saldi

La truffa del Black Friday forse più diffusa è quella dell’email o dell’sms con l’invito a cliccare in un link nel quale immettere delle informazioni personali. Tra le “esche” per far abboccare la vittima c’è la richiesta del corretto indirizzo per consegnare un pacco che si sarebbe ordinato o la ricezione di un oggetto a un costo minimo. I criminali informatici fanno credere di aver bisogno di alcune informazioni e, tramite il link, raccolgono dati, credenziali, password e, alle volte, riescono anche ad accedere al conto bancario.

Un altro pericolo, se non si è sicuri dell’affidabilità del venditore, è acquistare qualcosa che non verrà mai consegnato. Una truffa è infatti quella delle aziende che falliscono subito dopo aver venduto tanta merce, che non sarà effettivamente consegnata. Inoltre se si acquista dai piccoli rivenditori, a causa della grande mole di spedizioni da fare, si potrebbe subire un grande ritardo nella consegna dell’acquisto o avere a che fare con un’assistenza clienti poco efficiente.

Per quanto riguarda il pagamento, è fondamentale che il negozio online utilizzi sistemi di sicurezza internazionali come le carte di credito o i moderni sistemi di pagamento digitale, come PayPal, e diffidare di chi chiede bonifici.

Come difendersi dalle truffe durante il Black Friday

Per difendersi dalle truffe del Black Friday, un primo passo è scegliere siti di e-commerce affidabili e conosciuti o verificare le recensioni da parte di chi ha già fatto acquisti sulla stessa piattaforma.

Un altra mossa è assicurarsi che il sito sia protetto dal simbolo del lucchetto accanto al link della pagina visitata e dal certificato HTTPS. Il sito dovrebbe anche offrire un servizio clienti adeguato, un servizio post vendita di assistenza e la possibilità di estendere la durata della garanzia standard. Inoltre, prima di comprare qualcosa, si dovrebbero cercare alcuni elementi come le caratteristiche principali del prodotto, il prezzo finale con Iva, le spese di spedizione.

Deve essere chiara anche l’identità del venditore e i suoi recapiti fisici, con il numero di Partita Iva e l’indirizzo della sede legale presenti in calce sulle pagine del sito.

Come fare acquisti sicuri durante il Black Friday

Udicon ha elaborato per Adnkronos e Labitalia alcuni consigli su come fare acquisti sicuri durante il Black Friday:

diffidare di chi ci contatta tramite e-mail o sms per chiederci informazioni personali, specie se con un senso di pericolo o di urgenza imminente, creando ad hoc storie inventate, con l’obiettivo di indurci a cadere in trappola senza pensare;

verificare il numero o l’indirizzo da cui provengono le richieste e il contenuto delle e-mail, che non deve contenere errori grammaticali e di forma o loghi delle aziende sfocati e modificati;

non condividere mai alcun dato personale al telefono anche quando la persona che ci rassicura dall’altra parte del telefono ci sembra affidabile;

attaccare il telefono nel caso di telefonate automatizzate;

verificare l’attendibilità del rivenditore, ricercando feedback, recensioni o altri commenti lasciati sui diversi forum di discussione da altri consumatori;

dare priorità a siti web certificati HTTPS;

monitorare le modalità di pagamento e di consegna del prodotto acquistato o che si vuole acquistare;

non utilizzare mai connessioni Wi-Fi pubbliche per effettuare pagamenti, anche su circuiti di pagamento sicuri;

tenersi aggiornati sulle principali cyber-truffe.

Quando inizia e quando finisce la Black Week del 2023

Il famoso Black Friday cade ogni anno l’ultimo venerdì del mese di novembre. Nel 2023 la giornata è quindi quella del 24 novembre. In realtà, ormai gli sconti partono da ben prima e finiscono anche dopo, si parla di Black Week che dura però una decina di giorni e quest’anno va dal 17 al 27 novembre.