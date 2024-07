Negli ultimi mesi diversi italiani sono stati colpiti da una serie di truffe romantiche organizzate da una banda criminale che è stata smascherata dai Carabinieri. A Savona un’operazione ha portato all’arresto di 19 persone coinvolte in oltre 400 casi di truffa, con danni economici stimati superiori ai 2 milioni di euro. A Viterbo una donna ha perso oltre 10mila euro a causa di un finto militare straniero che le aveva promesso che avrebbero passato la vita assieme.

I truffatori utilizzavano profili falsi sui social media e le app di incontri per adescare persone vulnerabili e sole, instaurando con loro relazioni virtuali per ottenere ingenti somme di denaro, parlando di falsi problemi finanziari o emergenze. La trama è quella ormai nota del catfish, dello scambio di persona con un personaggio inventato che fa innamorare la vittima. Ma vediamo come funziona questo tipo di truffa e come difendersi.

Come funziona una truffa romantica

Una truffa romantica, nota anche come romance scam, segue uno schema ben definito:

il truffatore identifica una potenziale vittima, solitamente una persona vulnerabile e con buone disponibilità economiche;

crea un’identità fittizia, spesso rappresentando se stesso come una persona di successo con un lavoro prestigioso;

inizia quindi un corteggiamento serrato, noto come love bombing, che porta la vittima a fidarsi e a innamorarsi rapidamente;

una volta conquistata la fiducia della vittima, inizia a parlare di problemi finanziari o di salute, chiedendo al malcapitato o alla malcapitata somme di denaro che promette di restituire al più presto.

Il truffatore utilizza tecniche di manipolazione emotiva per mantenere il controllo sulla vittima, che, mossa da sentimenti di amore e pietà, acconsente a inviargli denaro o beni materiali. Le richieste di aiuto diventano sempre più frequenti e insistenti fino a esaurire le risorse della persona truffata. Lo scam può protrarsi per mesi o anni, fino a quando la vittima non scopre l’inganno o non ha più soldi nel conto.

Come difendersi dalle truffe romantiche

Difendersi dalle truffe romantiche, come nel caso del phishing e di altri tipi di raggiro, richiede una buona dose di prudenza e consapevolezza. Ecco alcune strategie per proteggersi:

verificare l’identità dei propri interlocutori online, diffidando delle persone che contattano sui social senza alcuna connessione comune o senza prima essersi presentate dal vivo;

effettuare ricerche sull’immagine del profilo per capire se è stata rubata o generata con l’AI;

fare attenzione ai primi segnali di love bombing, con innamoramenti istantanei dopo lo scambio di pochi messaggi;

mai inviare denaro a persone conosciute solo online e sospettare di richieste fatte per casi di emergenza e imprevisti;

non condividere immagini intime e dati personali sensibili;

utilizzare software di sicurezza e strumenti per verificare l’identità delle persone con cui si interagisce online.

Chi sono le vittime delle romance scam

Le truffe romantiche colpiscono una vasta gamma di individui, ma le vittime più comuni sono persone sole e psicologicamente vulnerabili. Le statistiche mostrano che il 55% delle vittime è rappresentato dalle donne, mentre il 44,7% dagli uomini. I truffatori scelgono persone agiate e che possono essere manipolate emotivamente, soprattutto anziani che hanno perso il partner da poco o che stanno vivendo una dura separazione.

La vergogna e la paura del giudizio spesso impediscono alle vittime di denunciare le truffe, rendendo difficile quantificare l’esatta portata del fenomeno. Tuttavia i casi denunciati mostrano che le perdite economiche possono essere molto elevate, con alcuni truffatori che riescono a sottrarre centinaia di migliaia di euro alle proprie vittime.