Dato l’aumento dei prezzi del carburante, in molti stanno cercando delle alternative per pagare di meno il pieno. C’è chi sta pensando di usare il gasolio per i camion e chi quello per il riscaldamento, ma si può fare? Scopriamolo insieme.

Che differenza c’è tra il diesel per i camion e quello per le auto

Anche se i camion hanno una pompa del self service a loro dedicata, in realtà il diesel erogato è praticamente lo stesso dell’auto perché il gasolio viene spesso prelevato dallo stesso serbatoio interrato. A livello di carburante, quindi, non esistono grandi differenze tra l’uno e l’altro. Se questa è una buona notizia, aspetta a gioire perché c’è un problema da tenere in considerazione.

Gasolio per i camion nell’auto: si può usare senza problemi?

La ragione per cui non è consigliabile usare il carburante delle pompe destinate ai mezzi pesanti è di natura tecnica: sono diverse da quelle predisposte per le auto.

Gli ugelli per camion sono più grandi e di solito non si adattano all’apertura del serbatoio di una macchina. L’erogatore più ampio serve per favorire un riempimento più veloce del serbatoio, che in un camion è ovviamente molto più grande e può stoccare in media 500 litri.

Se pensi che un imbuto possa risolvere il problema, sbagli. Per velocizzare la procedura, anche la pressione con cui il diesel viene erogato è maggiore. Ciò significa che il serbatoio della tua macchina rischierebbe di traboccare velocemente, facendo schizzare il liquido ovunque.

Attenzione a cosa si mette nel serbatoio: non tutto il gasolio è uguale

Altra domanda che molte persone si stanno ponendo è se sia possibile usare il gasolio da riscaldamento come carburante per le auto. La risposta ovviamente è no e ora vediamo perché.

La prima questione da sollevare è quella legale. Dal momento che usi un altro tipo di gasolio e non paghi le accise, ovvero le tasse sui carburanti, è come se stessi evadendo il fisco.

Al di là della questione morale e legale, mettere il gasolio per riscaldamento nell’automobile è sconsigliabile anche per un secondo motivo. I due tipi di carburanti hanno caratteristiche diverse, dettate dal loro distinto utilizzo.

Il gasolio per autotrazione, ovvero quello che inserisci nel serbatoio della tua auto, è concepito per essere il più efficiente e il meno inquinante possibile. Nella sua composizione i livelli di zolfo sono ridotti al minimo, addirittura allo 0,005%, così da eliminare il più possibile le emissioni nocive.

Il gasolio da riscaldamento, invece, avendo una funzione diversa ha anche una composizione diversa. Le norme che ne regolano le caratteristiche sono meno severe e le percentuali di zolfo oscillano tra lo 0,2% e lo 0,035%.

In questo momento l’unico modo per risparmiare sul pieno è guardare bene i listini e denunciare le pompe che speculano.