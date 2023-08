L’estate è il momento ideale per rilassarsi e godersi il sole, soprattutto in luoghi come il mare o la piscina. Ma gli amanti dell’abbronzatura spesso hanno dubbi riguardo a questo mito diffuso: è possibile che il cloro della piscina faccia svanire il tanto sudato colorito? Analizziamo attentamente questa domanda e sfatiamo alcune false credenze.

Il cloro della piscina fa perdere l’abbronzatura?

Per comprendere l’impatto del cloro sull’abbronzatura, bisogna sapere come si forma l’abbronzatura, una reazione naturale della pelle all’esposizione alla luce solare, in particolare alla radiazione ultravioletta (UV). I melanociti, cellule specializzate, producono melanina, il pigmento che rende la pelle scura quando è sottoposta ai raggi ultravioletti. Questo processo è un meccanismo di difesa che assorbe e disperde la radiazione ultravioletta eccessiva.

Il mito popolare è falso: il cloro non elimina l’abbronzatura. Ma la sua durata e l’aspetto sulla pelle possono essere leggermente influenzati. L’acqua clorata può gradualmente rimuovere lo strato superficiale di melanina dalla pelle durante il nuoto in piscina. Questo può causare una leggera diminuzione dell’abbronzatura con il tempo, anche se il cloro non è in grado di eliminare completamente l’abbronzatura o prevenire la sua formazione.

A che cosa serve davvero il cloro delle piscine?

Il cloro, un elemento chimico con numero atomico 17 e simbolo Cl nella tavola periodica, è fondamentale per la depurazione delle acque. Serve anche come disinfettante in molti detergenti per la casa e i tessuti, nonché per pulire l’acqua delle piscine. Grazie alla sua efficacia, stabilità e convenienza, è il miglior metodo per la disinfezione delle piscine.

Cosa succede se non si mette il cloro nella piscina?

Una combinazione di un buon filtraggio e trattamenti adeguati è necessaria per mantenere l’acqua della piscina pulita e sicura. Il cloro è l’opzione più popolare, ma esistono alternative come bromo, raggi UV, cloro combinato con ioni d’argento, ossigeno e persino sale. La carenza di cure può creare un ambiente favorevole per l’insorgenza di alghe, muffe, virus e batteri, mettendo a rischio la salute dei nuotatori.

I consigli per una tintarella perfetta in piscina

Se vuoi ottenere o mantenere un’abbronzatura perfetta durante le giornate in piscina, segui questi semplici consigli. Prima di entrare in acqua, applica una crema solare resistente all’acqua. Ma cosa fare se la crema solare è scaduta? Durante le ore di picco, evita l’esposizione diretta al sole e fai una doccia dopo il bagno per eliminare i residui di cloro. Infine, per mantenere la pelle idratata, applica una crema idratante.