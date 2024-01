Vince alla lotteria ma non lo sa. Debora Burgess ha 56 anni e lavora in ospedale. Originaria del Leicestershire, in Inghilterra, non è si accorta di essere milionaria per mesi. La ragione? Era ricoverata a causa di un’anemia cronica e non ha controllato il suo biglietto della lotteria, né la posta elettronica.

Per fortuna, però, dopo aver ricevuto un’e-mail di sollecito, ha fatto tutte le verifiche del caso, scoprendo di aver vinto un milione di sterline, circa 1.170.000 euro. Una somma che può stravolgere la vita di chiunque, ma la protagonista di questa storia non ha perso la testa, anzi. Ha dimostrato un’empatia e una generosità fuori dal comune.

Chi è Deborah Burgess, che ha vinto un milione alla lotteria

Deborah Burgess lavora in ospedale e di sofferenze ne vede tante. Anche sulla sua pelle. La donna infatti non si è resa subito conto della grande fortuna avuta perché era ricoverata a causa della sua anemia cronica. Il biglietto vincente risaliva al 19 agosto 2023, ma lei ha scoperto di essere milionaria soltanto a ottobre dello stesso anno.

Fatta la scoperta, settimane dopo, si è accorta di essere in possesso di una cifra davvero considerevole. Tuttavia, ha mantenuto l’umiltà e la gentilezza che la contraddistinguono e ha deciso di aiutare la sua migliore amica.

Intervistata dai giornali e dalle emittenti locali, Deborah ha raccontato di aver recuperato le e-mail ricevute durante i mesi difficili di degenza. “Ho notato che ne avevo una della Lotteria Nazionale con un promemoria per controllare il mio conto perché avevo vinto, quindi ho controllato e ho avuto lo shock più grande della mia vita”, ha spiegato.

All’inizio la donna ha pensato di essere rimasta vittima di una truffa, ma poi ha chiamato la polizia per accertarsi che fosse tutto in regola e ha scoperto di essere stata davvero baciata dalla Dea Bendata. La conferma definitiva è arrivata successivamente anche dalla Lotteria Nazionale.

Il gesto della neo-milionaria: vende la macchina all’amica

La donna che ha vinto alla lotteria mentre era ricoverata in ospedale non ha speso tutta la somma e si è data alla pazza gioia. Molto più semplicemente ha cambiato la propria auto e ha venduto la precedente alla sua migliore amica per aiutarla in un momento di difficoltà. Lo ha fatto alla cifra simbolica di una sterlina.

“Ho comprato una macchina nuova. Non è nuova di zecca, ma una bella Hyundai. Non avevo intenzione di vendere la mia macchina, ma la mia amica voleva comprarla da me”, racconta. “Voleva pagare il giusto prezzo ma, vista la vincita, gliel’ho venduta per una sterlina soltanto. È meraviglioso poter fare una cosa del genere”, ha commentato la donna.

Una generosità d’animo che non si vede spesso al giorno d’oggi e che dimostra quanto i soldi non facciano la felicità. Tuttavia Deborah Burgess sa bene quanto aiutino a vivere più serenamente e non si è dimenticata di chi non è stata altrettanto fortunata.

Avrebbe potuto approfittare della situazione, assecondare la volontà dell’amica e venderle l’auto a un prezzo ragionevole, invece le ha fatto un regalo davvero importante. Anche se quello più prezioso è senza dubbio la sua amicizia sincera. La storia della donna ricorda molto quella di Bill Morgan, che invece aveva vinto alla lotteria dopo un incidente.