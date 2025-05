Whatsapp vuole migliorare la sicurezza dell’applicazione di messaggistica e, per questo motivo, sta inviando un messaggio ai suoi utenti. Non si tratta di una truffa e lo si può capire dal fatto che la comunicazione arriva da un account che ha come immagine di profilo il logo di Whatsapp e la spunta blu che indica l’account verificato.

Perché WhatsApp ti chiede di impostare un PIN di sicurezza

Il messaggio è composto da poche righe, accompagnate da un video in cui si legge: “Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza. Sapevi di poter impostare un PIN per rendere il tuo account WhatsApp ancora più sicuro? Attiva la verifica in due passaggi e raddoppia la protezione del tuo account”.

Il messaggio rimanda poi al sito ufficiale di WhatsApp in cui si trova un bottone che porta gli utenti a una nuova pagina nella quale viene richiesto di inserire e confermare un PIN di sei cifre e poi viene richiesta una mail con cui verificare il proprio account.

L’obiettivo dell’app di messaggistica è quello di aumentare gli standard di sicurezza dell’applicazione. Questa procedura, infatti, potrebbe aiutare in caso di attacchi o furti di account in futuro.

La verifica in due passaggi rappresenta una barriera di protezione che evita che altri riescano ad avere accesso al proprio profilo sull’app di messagistica.

Con il Pin a 6 cifre, anche se qualcuno scopre la propria password, non potrà accedere all’account senza il codice. Il PIN protegge l’account da hacker e altri malintenzionati e può inoltre essere richiesto per operazioni importanti, come la modifica del numero di telefono, aggiungendo un livello di sicurezza extra. Infine si potrà essere contattati solo da coloro a cui si è deciso di fornire il PIN che però non verrà richiesto alle persone con cui le conversazioni sono già state avviate in passato.

Cosa succede se ignori il messaggio e come proteggere il tuo account

Gestire la sicurezza su WhatsApp significa utilizzare le varie impostazioni e funzioni che l’app mette a disposizione per proteggere l’account e la privacy. La verifica in due passaggi è il livello di sicurezza fondamentale che impedisce a chiunque riesca a ottenere la propria SIM o il codice di verifica SMS di attivare l’account WhatsApp su un altro telefono senza conoscere anche il PIN.

Chi decide di non attivare il PIN lascerà che il proprio account sull’app di messaggistica sia più vulnerabile a possibili attacchi hacker e alla ricezione di messaggi truffa.

Per proteggersi, Whatsapp stessa indica alcuni consigli, per prima cosa invita a non condividere mai con nessuno il codice di registrazione o il PIN della verifica in due passaggi. Inoltre consiglia di impostare sul telefono una password per la segreteria che sia difficile da indovinare.

È importante anche controllare regolarmente i dispositivi collegati e impostare un codice dispositivo. Se si ricevono e-mail non richieste per reimpostare il PIN di verifica in due passaggi o il codice di registrazione, non cliccare su nessun link perché qualcuno potrebbe aver tentato di accedere al tuo numero di telefono su WhatsApp.

Se si vede il messaggio “Il tuo numero di telefono è stato registrato su WhatsApp su un nuovo dispositivo” quando si apre WhatsApp, bisogna seguire i passaggi visualizzati sullo schermo per recuperare il proprio account.