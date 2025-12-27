Le gift card sono tra i regali più gettonati perché sono facili da acquistare sia sul web che nei negozi, la maggior parte dei rivenditori e delle grandi marche le offrono e permettono di risolvere il problema del regalo indesiderato. Allo stesso tempo, queste carte sono nel mirino dei truffatori perché hanno meno protezioni rispetto alle carte di pagamento e non c’è bisogno che il truffatore fornisca un conto bancario, ha solo bisogno del PIN/codice della gift card.

Come funziona la truffa della gift card

I cybercriminali usano diversi metodi per mettere a segno la truffa delle gift card. Per esempio possono spacciarsi per funzionari del governo o fornitori di servizi, e minacciare le vittime, sostenendo che devono pagare con urgenza tasse non saldate o bollette in sospeso. In questo modo mettono pressione alle vittime per spingerle a prendere in fretta una decisione. Questo tipo di frode può arrivare tramite e-mail, SMS o telefonata. Il pagamento viene espressamente richiesto tramite gift card, specificando addirittura il tipo di carta da utilizzare.

In altri casi, i criminali cercano direttamente di ottenere il codice/pin legato alla gift card della vittima presso l’emittente. Tramite bot automatizzati che sondano i sistemi IT delle banche presso rivenditori e altre organizzazioni riescono a ottenere dettagli su saldi e numeri delle carte. Con queste informazioni, possono usare la carta come se ne fossero i legittimi titolari.

Un altro metodo è quello di visitare i negozi dove le gift card sono in vendita e rubare i numeri/ PIN segreti. Oppure possono usare un’esca, ovvero comunicano alla vittima la vincita di un premio fittizio ma per la cui riscossione bisogna pagare una piccola tassa tramite carta regalo.

Infine le gift card possono essere usate anche per ingannare gli utenti, convincendoli a consegnare dati. Similmente a quanto avviene con un classico attacco di phishing, la vittima viene contattata via e-mail, sms o altro con la promessa di una sostanziosa gift card. Per richiederla è necessario inserire alcuni dettagli personali o bancari, così il truffatore entrerà in possesso dei conti della vittima.

Come difendersi dalla truffa della gift card

Per difendersi dalla truffa della gift card, è bene fare attenzione ad alcuni dettagli. Bisogna intanto tenere a mente che nessuna azienda o istituzione chiede il pagamento in gift card.

Se si vuole acquistare una carta regalo, meglio comprarla da rivenditori che le conservano in custodie chiuse. Online invece è preferibile fare l’acquisto direttamente dall’azienda ufficiale piuttosto che dai discount.

È bene comprare solo carte regalo con il Pin e alzare le antenne se un’offerta è fin troppo vantaggiosa perché è molto probabile sia una truffa. La cosa più importante è però non inserire mai dettagli personali e finanziari dopo un contatto online non richiesto.

Se si riceve in regalo una gift card è consigliabile usarla il prima possibile e controllare due volte il saldo appena si è ricevuta. Se si riscontra un problema, meglio informare il prima possibile il servizio clienti della gift card e, nel caso, anche rivolgersi alla polizia postale.