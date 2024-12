Negli ultimi giorni le cronache hanno riportato un nuovo caso di tentata truffa dello specchietto, questa volta arricchita da una novità tecnologica sorprendentemente semplice: l’utilizzo di pile stilo. Questo ingegnoso stratagemma è stato utilizzato a Modica, in Sicilia, dove un ventiseienne è stato fermato dalla polizia mentre cercava di ingannare una donna anziana.

Truffa dello specchietto 2.0 con le batterie: come funziona

La truffa dello specchietto è un raggiro ben noto ma la recente aggiunta delle batterie stilo introduce un elemento nuovo e insidioso. Nel caso avvenuto a Modica il truffatore ha utilizzato queste pile per simulare l’impatto di un incidente. Le batterie, infatti, vengono lanciate contro la carrozzeria del veicolo della vittima, producendo un rumore secco che può facilmente essere interpretato come un urto. Questo espediente permette di far credere alla vittima di aver accidentalmente danneggiato un’altra auto.

Nel caso specifico, una donna anziana stava guidando per le strade di Modica quando ha percepito un urto alla carrozzeria. Non dando inizialmente peso all’evento ha proseguito il suo tragitto. Poco dopo ha notato attraverso lo specchietto retrovisore un uomo a bordo di un’altra auto che le faceva segno di fermarsi, utilizzando luci abbaglianti e il clacson in modo insistente. Spaventata, la signora si è rifugiata in un esercizio commerciale, attirando l’attenzione di una pattuglia di polizia.

Gli agenti, intuendo la situazione, hanno fermato il giovane prima che potesse “agganciare” la vittima e portare a termine la truffa. Durante la perquisizione del veicolo del truffatore, sono state rinvenute numerose pile stilo, utilizzate presumibilmente per colpire le auto delle vittime e simulare il rumore di un impatto. Il malvivente era inoltre pronto a mostrare un falso danno al proprio specchietto retrovisore, accusando la vittima di averlo causato e richiedendo un risarcimento immediato.

Come difendersi dalla truffa dello specchietto

Per difendersi da questo tipo di truffa è fondamentale riconoscere i segnali tipici del raggiro e adottare comportamenti prudenti. Ecco alcune raccomandazioni utili: