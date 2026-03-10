Il phon è uno dei piccoli elettrodomestici da body care irrinunciabili per donne e uomini, un alleato validissimo della nostra bellezza. Ci aiuta infatti ad asciugare i capelli, ma anche a metterli in piega, donando un aspetto più ordinato e curato in pochi minuti.

Ma se fosse anche uno strumento utile per altre faccende e non solo per darci un tono prima di uscire? In effetti l’aria del phon ci può dare una mano in casa per alcuni piccoli ma essenziali compiti, per i quali forse non avevamo trovato ancora il giusto aiuto.

Staccare le etichette adesive

Se abbiamo fatto acquisti, è possibile che gli oggetti nuovi riportino una tenace etichetta adesiva di riconoscimento. La colla è solida, staccare senza lasciare traccia una mission impossible, ma se scaldiamo per un minuto con l’aria calda del phon, la elimineremo subito.

Eliminare la cera caduta

Il caldo del phon aiuta anche l’ammorbidimento della cera caduta sui pavimenti o colata su muri e mobili. Per eliminarla scaldiamo con il nostro asciugacapelli e asportiamo ogni residuo con un asciugamano o qualche strappo di carta assorbente.

Spannare vetri e specchi

Il bagno è un ambiente carico di umidità, visibile sugli specchi dopo che abbiamo fatto un bagno caldo o una doccia. Se vogliamo spazzare via la condensa in pochi minuti, indirizziamo il getto di aria del phon su vetri e specchi per vederli tornare puliti.

Spolverare

In casa la polvere abbonda, specie in angoli e anfratti, dove il panno in microfibra non sempre riesce ad arrivare. Ma se soffiamo un getto di aria fredda con l’asciugacapelli, possiamo spostare i granelli nascosti senza muovere vasi o ninnoli dai mobili.

Scaldare gli indumenti

Un buon phon può anche scaldare capi di abbigliamento, incluse scarpe e guanti, a patto di farlo con saggezza. Ci basterà tenere l’elettrodomestico a distanza di 10 o 15 cm, puntando il getto non sempre nella stessa area e lasciando la griglia di aspirazione libera.

In pochi secondi avremo dato tepore ai nostri tessuti, eliminando tracce di umidità e donando una temperatura più confortevole. Da evitare però questa strategia su materiali non traspiranti come la gomma o la plastica, a causa di potenziale pericolo.

Scollare le vecchie foto

Il calore del phon è ottimo per favorire il distacco della colla dalle vecchie foto degli album, senza danneggiare la carta. Va però mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 15cm per evitare di sciogliere o causare alterazioni del supporto di stampa. È un buon modo per scollare anche foto attaccate tra loro.

Eliminare gli scarabocchi dai muri

I pastelli a cera, bellissimi per i bambini, meno per le mura di casa quando i piccoli artisti decidono di adoperarle come tela. Ma scaldando le parti colorate con l’asciugacapelli possiamo scioglierle, facilitando l’asportazione con un semplice fazzoletto.

Decongelare le chiusure zip

Se gli alimenti surgelati nelle zip sono intrappolati da chiusure ghiacciate, possiamo togliere la brina col phon. Ci basterà puntare il flusso d’aria calda lungo le scanalature bloccate per favorire l’eliminazione dello strato di ghiaccio e aprire il contenitore in modo veloce.

Staccare i cerotti

Uno strappo e via è la regola d’oro per staccare i cerotti, ma per farlo senza dolore si possono scaldare pochi secondi. Il phon aiuterà la colla a seccarsi, così staccarli non sarà un problema, evitando cerette indesiderate.

Lucidare la glassa dei dolci

In cucina l’asciugacapelli è un alleato insostituibile per rendere le glasse dei dolci lucidissime e lisce. Aria al minimo, distanza costante e movimento continuo per fondere lo strato superficiale e avremo dessert impeccabili.