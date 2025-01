Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fra le dieci auto a benzina più vendute in Italia c'è anche la Citroën C3

Le auto con il motore a benzina hanno avuto uno slancio, un segnale di ripresa all’interno di un anno molto complicato per il settore delle quattro ruote in Italia e in Europa. Quindi, se da una parte abbiamo assistito a un ennesimo tentativo fallito di massificazione della transizione energetica, dall’altra abbiamo constatato quanto il 2024 abbia conservato i valori della tradizione. In poche parole, le vetture con il più classico dei motori hanno conquistato il 29% delle quote di mercato, restando al massimo del gradimento per gli automobilisti nostrani. Dunque, vediamo quali sono i modelli più venduti in Italia in questa specifica categoria.

Dalla posizione dieci alla sette

Partiamo dalla notizia, ormai forse scontata, che tra le dieci vetture a benzina più vendute nel Bel Paese nel 2024 non ci sono opzioni italiane. Già da tempo, tutte le motorizzazioni dei vari marchi nostrani hanno abbandonato quasi interamente le alimentazioni 100% benzina, sposando un’elettrificazione che ha dato i suoi frutti. Infatti, traslando l’attenzione per un attimo verso l’ibrido, scopriremo la Fiat Panda come regina del mercato a livello assoluto. Adesso, però, è tempo di guardare ai modelli a benzina partendo da chi ha occupato la decima posizione: Dacia Sandero. La compatta romena è un’autentica best-seller, una delle macchine più apprezzate alle nostre latitudini, anche se gli automobilisti italiani preferiscono la bifuel alla semplice benzina, in ogni caso alla fine del 2024 sono ben 14.333 gli esemplari immatricolati.

Nona posizione per il crossover francese Peugeot 2008, un modello frizzante e versatile, e ormai una certezza in Italia. Con la motorizzazione benzina è riuscita a registrare 16.565 unità, un performance superiore a quella del 2023 (il contatore si era fermato a 13.257). Scalando la graduatoria incontriamo un altro B-SUV molto popolare e conosciuto, come la Volkswagen T-Roc, che con il suo look deciso e solido, ha conquistato il favore di 20.953 italiani durante l’anno appena archiviato. Un risultato importante per un modello che ha già alcuni anni sulle spalle. In settima posizione ecco una citycar fuori dal comune, la Toyota Aygo X, una vettura che può rivelarsi un’alleata fondamentale per chi ogni giorno deve combattere con la giungla urbana e il traffico odioso delle grandi città. Con il suo piccolo motore a benzina ha venduto in Italia ben 21.281 esemplari.

Dalla sesta alla quarta posizione

Il Gruppo Volkswagen può esultare per un’altra vettura a benzina che entra nella top ten. Il sesto posto infatti è tutto della T-Cross, altro B-SUV molto cittadino, che è riuscita a ottenere ben 24.233 immatricolazioni in Italia durante il 2024. Scalando la classifica incontriamo la Jeep Avenger, uno dei veicoli più versatili sul mercato, poiché declinabile in diverse motorizzazioni, compresa la eHybrid e la 100% elettrica. La più piccola della famiglia Jeep con il motore 1.2 da 100 CV ha venduto ben 24.884 esemplari. Ai piedi del podio si ferma la corsa di un’utilitaria che ha sempre fatto furore in Italia: la Opel Corsa. Lo storico modello tedesco ha finito il 2024 in crescendo con 25.222 unità vendute, molto meglio del 2023 che era stato chiuso con “appena” 17.009 esemplari.

Le auto a benzina più vendute in Italia: il podio

Entriamo in zona medaglie. Al terzo posto, con un bronzo molto prestigioso, siede la Peugeot 208, parente stretta della Opel Corsa, poiché nate sulla stessa piattaforma di origine Stellantis. La francesina è stata immatricolata in Italia per ben 25.748 volte. Medaglia d’argento, quindi piazza d’onore, per la anglo-cinese MG ZS, un SUV compatto che ha saputo stregare dalle nostre parti: sono stati ben 26.736 gli esemplari immatricolati nel 2024.Infine, la regina assoluta delle auto a benzina in Italia è la Citroën C3, l’amabile utilitaria francese che ha stracciato tutta la concorrenza con le sue 33.842 unità vendute. Vedremo se la nuova generazione riuscirà a replicare un fragoroso consenso come questa generazione ormai al passo d’addio.