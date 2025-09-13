Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Anteprima italiana a Torino per il nuovo modello Hyundai

Tra le protagoniste del Salone Auto Torino 2025, in programma in Piazza Castello tra il 26 e il 28 di settembre, ci sarà anche la Nuova Hyundai IONIQ 9, modello che debutterà in pubblico con un’esclusiva anteprima italiana che farà da apripista al lancio commerciale del SUV di grandi dimensioni. Si tratta di un appuntamento molto importante: IONIQ 9 è un progetto strategico per Hyundai e rappresenta un’aggiunta molto interessante alla gamma italiana.

Per i partecipanti al Salone torinese, quindi, si tratterà di un’occasione unica per scoprire il nuovo modello. Da segnalare anche che l’azienda ha anticipato la presenza di una concept car ispirata al mondo del gaming, pronta a conquistare gli appassionati italiani. Hyundai, inoltre, porterà a Torino due modelli chiave della sua gamma, permettendo ai visitatori del Salone di poter effettuare dei test drive.

Un debutto molto atteso

La Hyundai IONIQ 9 è pronta a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato. Si tratta di un SUV di fascia alta che propone tanto spazio a bordo, un linguaggio stilistico originale e, come sottolineato dalla stessa azienda, punta a rappresentare “lo stato dell’arte” della tecnologia EV, unendo performance e mobilità a zero emissioni. La IONIQ 9 rappresenta anche un riferimento in tema di aerodinamica con un Cx di appena 0,259.

Disponibile con 6 o 7 posti, il SUV può contare su una batteria da 110 kWh e può garantire almeno 600 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP per tutte le versioni. Sfruttando la piattaforma a 800 Volt, inoltre, è possibile beneficiare dei vantaggi garantiti dalla ricarica rapida da 350 kW che permette di passare dal 10% all’80% di carica in appena 24 minuti. Il modello, quindi, ha tutte le carte in regola per diventare un riferimento assoluto del mercato.

Ricordiamo che Hyundai ha appena presentato al Salone di Monaco il prototipo di una nuova BEV compatta, confermando il suo impegno per l’elettrificazione. La Casa, modello dopo modello, sta costruendo un’offerta di veicoli elettrici completa e ricca di opzioni e punta a conquistare il mercato europeo, occupando progressivamente tutti i segmenti più importanti.

Una concept car esclusiva

Come sottolineato in apertura, Hyundai mostrerà al Salone Auto Torino 2025 anche una “visionaria” concept car, realizzata prendendo ispirazione dal mondo del gaming. Il debutto del modello è fissato per venerdì 26 settembre, alle 9:30. Ulteriori dettagli saranno rivelati solo al momento della presentazione del progetto che potrebbe avere un impatto importante sul futuro delle produzioni della Casa.

Anche test drive

L’evento torinese sarà anche l’occasione per scoprire la gamma Hyundai. La divisione italiana della Casa ha anticipato, infatti, la possibilità di effettuare una serie di test drive. In particolare, a disposizione degli utenti ci saranno la IONIQ 5 N Line, crossover elettrico con batteria da 84 kWh e potenza di 325 CV, oltre alla INSTER Cross, il city SUV a zero emissioni che rappresenta uno dei modelli più interessanti della gamma elettrica di Hyundai, con una batteria da 49 kWh e un’autonomia nel ciclo urbano che arriva a 491 chilometri. Per tutti i dettagli sull’evento è possibile consultare il sito ufficiale del Salone Auto Torino che, come detto, si svolgerà tra il 26 e il 28 di settembre prossimi.