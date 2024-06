La classifica delle auto a metano più vendute in Italia comprende modelli del Gruppo Volkswagen che continua a dominare il mercato: in prima posizione c'è la Polo

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Il Gruppo Volkswagen domina la classifica delle auto a metano più vendute

Il mercato delle auto a metano ha registrato un vero e proprio crollo nel corso degli ultimi anni, anche per via della crisi energetica e dell’aumento del costo del carburante. Alcuni costruttori, però, tengono duro e continuano a proporre nei loro listini delle auto a metano, che grazie a costi di gestione continui, rappresentano un’opzione da considerare in fase di scelta dell’auto da acquistare.

Il mercato italiano delle auto a metano è oramai ridotto all’osso: nel corso dei primi cinque mesi del 2024, infatti, sono state vendute 1.136 unità con una quota di mercato dello 0,2% (in crescita rispetto alle 929 unità dello scorso anno) e con pochi modelli a disposizione degli automobilisti. In particolare, è solo il Gruppo Volkswagen a credere ancora nel metano come carburante per le vetture, almeno in Italia. Per gli automobilisti pronti a scegliere un’auto a metano da acquistare le opzioni sono ridotte.

Vediamo quali sono le 5 auto a metano più vendute in Italia nel 2024.

La più venduta è tedesca

È la Volkswagen Polo a conquistare il titolo di auto a metano più venduta in Italia nel corso del 2024. Per la segmento B di Volkswagen, infatti, ci sono 648 unità distribuite su tutto il mercato italiano (poco meno del 10% del totale di Volkswagen Polo vendute in Italia). Il dato è in crescita rispetto allo scorso anno e conferma il ruolo di primo piano della city car tedesca. Quasi il 60% delle auto a metano vendute in Italia sono, infatti, delle Polo. Chi sceglie di sfruttare i vantaggi delle auto a metano, nella maggior parte dei casi, si affida alla Polo.

Due Skoda sul podio

Il Gruppo Volkswagen monopolizza il podio della classifica delle auto a metano più vendute in Italia. In seconda posizione, infatti, c’è la Skoda Octavia. La berlina di segmento D è uno dei modelli più grandi a poter contare su di una variante a metano che ha raggiunto 205 unità vendute, dato che rappresenta poco più del 5% delle unità vendute dalla Octavia sul mercato italiano. Terza posizione uno dei pochi crossover a metano disponibili sul mercato, la Skoda Kamiq. Il modello della Casa boema, infatti, ha totalizzato 134 unità vendute in Italia nel corso del periodo considerato, andando a rappresentare circa il 10% dell’intero mercato delle auto a metano nel nostro Paese.

Le altre

A completare la classifica delle (poche) auto a metano vendute in Italia troviamo altri modelli del Gruppo Volkswagen. In quarta posizione, infatti, c’è l’Audi A3 che rappresenta un rarissimo caso di auto di un brand premium che propone un’alimentazione a metano. Per la hatchback dei quattro anelli ci sono 87 unità vendute a poter contare sula possibilità di sfruttare il metano. Si tratta di un numero davvero ridotto: poco più dell’1% delle A3 distribuite sul mercato italiano, infatti, ha il motore g-tron con alimentazione bifuel benzina/metano. A completare la Top 5 delle auto a metano più vendute in Italia c’è la Volkswagen Golf. L’iconica segmento C della Casa tedesca ha registrato 56 unità vendute in questa variante a metano che, nonostante le vendite ridotte, fa ancora parte della gamma dopo il restyling di metà carriera.