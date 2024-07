A seconda dell'età cambiano le auto preferite dagli italiani: in un nuovo rapporto scopriamo le differenze significative per quanto riguarda segmenti e modelli

Fonte: 123RF In base all'età, cambiano le auto preferite dagli italiani

In base alla generazione, cambiano le auto preferite dagli italiani. E non potrebbe essere altrimenti, dati i differenti stili di vita ed esigenze. Nel suo ultimo studio, Autohero, uno dei principali rivenditori di veicoli usati in Europa, offre uno spaccato interessante sulle tendenze delle diverse fasce anagrafiche lungo la nostra penisola.

Gen Z e Millennials

I più giovani in possesso della patente, la cosiddetta ‘Gen Z’, dimostrano una netta predilezione nei confronti di city car e berline compatte. Modelli quali Ford Fiesta, BMW Serie 1 e Mercedes-Benz Classe A dominano nelle auto preferite dagli italiani nati tra il 1996 e il 2006. Le scelte adottate riflettono uno stile urbano, dinamico e l’importanza di mezzi maneggevoli, nonché avanzati sotto il profilo tecnologico.

Seppur apprezzino, a loro volta, le city car e le berline, i Millennials prediligono i SUV, con la Renault Captur in cima alle preferenze. Dipende forse dal fatto che in tanti si trovano in una fase dove necessitano di un esemplare più spazioso, magari a causa delle esigenze familiari. Alla nascita di un figlio, o comunque nella vita di coppia, emergono dei bisogni differenti e gli Sport Utility cadono a pennello.

I mezzi a ruote alte hanno numerose qualità, a cominciare dalla generosità del salotto di bordo, capiente a sufficienza da accogliere diversi occupanti, senza la benché minima fatica. Inoltre, danno un senso di sicurezza e protezione, esaltato dalle dotazioni di ultimo grido, alcune delle quali ora obbligatorie.

A partire da luglio 2024 è, ad esempio, tassativa la presenza del limitatore automatico di velocità, su qualsiasi macchina di nuova fabbricazione. Lo ha sancito l’Unione Europea, al fine di azzerare il conteggio delle vittime della strada entro la metà di questo secolo. A tutela dell’incolumità generale, nello Stivale vari Comuni hanno cominciato ad adottare il limite dei 30 km/h, compresa Bologna, e con ottimi risultati.

Dai Baby Boomers agli Over 70

La Generazione X e i Baby Boomers confermano un attaccamento alla tradizione, con una forte “simpatia” nutrita nei brand italiani, in particolare Fiat. Tuttavia, pure qui i SUV guadagnano terreno, a conferma di come la praticità costituisca un fattore sempre più importante nella scelta di una macchina.

Gli Over 70 confermano, infine, l’affetto provato per la Fiat Panda. Compatta, maneggevole ed economica, l’icona del Made in Italy rappresenta l’opzione ideale laddove si desideri un mezzo affidabile e facile da usare. Lo scorso 11 luglio la Casa del Lingotto ne ha celebrato il passaggio al capitolo successivo. Sotto un nome in parte rivisto, la Grande Panda cerca di mantenere i principi dell’originale, ma con un motore elettrico.

“Dalla nostra analisi emerge una netta distinzione tra gli Under 30 e le precedenti generazioni, con i primi inclini a privilegiare modelli più maneggevoli e compatti rispetto ai SUV – commenta Donald Shehu, Director Retail Italia -. Come evidenziato dai nostri dati, ogni generazione ha necessità ed esigenze specifiche che in Autohero ci impegnano costantemente a soddisfare mettendo a disposizione una vasta selezione di auto periziate e ricondizionate secondo i più alti standard di qualità. In questo modo, accompagniamo tutti i clienti in un processo di acquisto sicuro, semplice e trasparente”.