In uno studio condotto da carVertical è risultato che FIAT è ancora la preferita dagli italiani anche quando si parla di vetture usate. In particolare un modello sopra tutti

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Le auto usate più ricercate dagli italiani nel 2024

Il mercato delle auto usate, specie in questo momento in cui le nuove costano cifre esorbitanti, è sempre molto florido. In alcuni casi in fondo si riescono a fare dei veri e propri affari. Ci sono dei veicoli che sono praticamente immacolati e possono essere acquistati a prezzi anche relativamente modici. Così facendo queste vetture riescono ad avere una seconda vita tra le mani dei nuovi proprietari.

Alcune auto durano lo spazio di qualche anno e poi spariscono, altre, invece, restano nel tempo e si evolvono in svariate declinazioni e restyling. Un fulgido esempio di tutto ciò è dato dalla Fiat 500, un modello che negli anni la Casa torinese ha trasformato varie volte riscontrando quasi sempre il medesimo successo.

Le auto più cercate nel 2024

Stando a quanto rilevato da uno studio di carVertical, proprio la citycar di FIAT ha ottenuto il primato nel 2024 di vettura preferita dagli italiani tra quelle usate. Con una percentuale di ricerca del 3,4% la 500 conferma la prima piazza già conquistata un anno fa. La Casa torinese continua quindi a stregare il nostro Paese dopo aver conquistato con la Panda anche il titolo di auto più venduta.

Nella graduatoria stilata da carVertical però c’è tanta Stellantis oltre alla 500, tra le vetture usate più desiderate dagli italiani. Nella top 10, infatti, la FIAT trova spazio con 3 modelli: al 7° posto la Panda (2,1%) e al 9° posto la Punto (1,8%). A queste due si affiancano l’Alfa Romeo Stelvio (2,7%) che si piazza al terzo posto e l’Alfa Romeo Giulietta (2,6%) che si trova ai piedi del podio. Gli italiani poi sembrano attenzionare particolarmente le vetture tedesche: seconda piazza per Volkswagen Golf (3,2%), 5a l’Audi A3 (2,5%), 6a la Mercedes-Benz Classe A (2,5%) ed infine 10° posto per l’Audi A4 (1,8%). Al top anche la Land Rover Range Rover che con l’1,9% delle ricerche è 8a.

Danni e manomissioni: le tedesche sono le più colpite

Se da un lato le tedesche mostrano una presenza massiccia nella graduatoria delle vetture usate più desiderate dagli italiani, dall’altro portano a casa anche un primato poco piacevole con Volkswagen Golf che è risultata essere la vettura più danneggiata tra quelle cercate nel 2024 sulla piattaforma: il 20,5% di tutti i modelli presentava danni. Alle sue spalle si sono poi piazzate: l’Audi A3 (16,2%), l’Audi A4 (17,1%), la Fiat 500 (11,2%) e la Mercedes-Benz Classe A (8,8%).

Per quanto riguarda invece la quantificazione dei danni, il primato è invece andato all’Alfa Romeo Stelvio, che ha fatto registrare un valore medio dei danni pari a 12.111 euro. Il valore più bassò in tal senso, invece, l’ha fatto registrare la Fiat Punto con appena 2.482 euro. Spesso, proprio il mancato accesso ai registri dei danni complica poi il processo d’acquisto della vettura in questione poiché non si riesce poi ad avere l’effettiva visione dello “stato di salute” del mezzo.

Un altro problema che attanaglia gli acquirenti di vetture usate è poi quello del contachilometri truccato. Nel 2024 l’Audi A4 è risultata il modello che più di tutti ha subito questa fastidiosa manomissione. CarVertical segnala che il 4,7% degli esemplari controllati mostrava poi delle discrepanze nel contachilometri. Alle spalle della tedesca si sono poi piazzate: l’Alfa Romeo Stelvio (4,5%), l’Alfa Romeo Giulietta (3,7%), l’Audi A3 (3,5%) e la Fiat 500 (3,3%). Infine la Golf è l’auto che ha fatto registrare il più alto numero medio di chilometri manomessi (98.409 km). Si consigli quindi di fare sempre dei controlli approfonditi sulle vetture usate che si desidera acquistare.