La Panda guida il mercato italiano e nella Top 10 troviamo altri modelli di grande successo: ecco quali sono le auto più vendute in Italia in ogni segmento

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La best seller in Italia non cambia

Il 2024 si avvicina alla conclusione ed è ora il momento giusto per fare il punto sul mercato auto italiano e su quelle che sono state le auto più vendute nel corso del 2024. La classifica è ancora parziale (i dati che riportiamo di seguito, infatti, sono aggiornati alla fine del mese di novembre) ma le posizioni sono oramai definite ed è chiaro quali sono i modelli più richiesti dagli automobilisti del nostro Paese. La Top 10 delle auto più vendute in Italia comprende alcune “certezze” che, da anni oramai, sono delle best seller del mercato italiano. Ci sono, però, anche alcune sorprese che evidenziano il modo in cui sono cambiate le preferenze degli automobilisti nel corso degli ultimi anni. Vediamo, quindi, quali sono i 10 modelli più venduti in Italia e, successivamente, andremo anche ad analizzare le best seller di vari segmenti di mercato.

La Top 10 italiana

Al decimo posto, tra i modelli più venduti in Italia, troviamo la Renault Captur, con un totale di 29.479 unità immatricolate e un leggero incremento (+5%) rispetto ai dati registrati nel corso dello stesso periodo dello scorso anno. Il crossover della Casa francese è oramai una certezza del mercato italiano, anche grazie a una gamma completa e articolata. In nona posizione, invece, troviamo la Peugeot 208, oramai punto di riferimento del segmento delle city car, con un totale di 29.874 unità vendute e un netto incremento rispetto allo scorso anno (+32%). Per la 208 si registrano anche 1.563 unità vendute dalla versione elettrica.

In ottava posizione, tra le auto più vendute in Italia, troviamo la Toyota Yaris. La segmento B della Casa nipponica ha raggiunto quota 29.929 unità vendute, con un netto passo in avanti rispetto allo scorso anno (+39%) grazie al successo del sistema ibrido che rappresenta il vero segreto della vettura. Settima posizione, invece, per la Lancia Ypsilon, protagonista del mercato con la nuova generazione.

Il modello della “rinascita” di Lancia ha totalizzato 31.533 unità vendute sul mercato italiano nel corso dei primi undici mesi del 2024 e può guardare con fiducia al prossimo anno, con un nuovo posizionamento commerciale (con un listino decisamente più alto) che, pur limitando i volumi di vendita, dovrebbe garantire ottimi profitti. Scorrendo la classifica troviamo la Renault Clio che, a fine novembre, occupa la sesta posizione tra le auto più vendute in Italia nel 2024. La segmento B della Casa francese ha totalizzato ben 33.231 unità (superando di oltre 10.000 unità i dati dello scorso anno, sempre con riferimento ai primi undici mesi dell’anno).

La Top 5 inizia con la Toyota Yaris Cross, che si conferma il modello più venduto di Toyota in Italia con un totale di 34.532 unità (+6%) rispetto allo scorso anno. Quarta posizione per la Citroen C3 che, grazie al successo della nuova generazione, è sempre più un punto di riferimento della mobilità in Italia, sfruttando anche un ottimo rapporto qualità/prezzo. In totale, la C3 ha venduto 35.658 unità, risultando anche il modello benzina (senza elettrificazione) più venduto in Italia con un totale di oltre 31.000 unità immatricolate nel periodo considerato. La strategia del brand francese ha ottenuto i frutti sperati e le vendite sono state positive anche per le varianti prive di un sistema elettrificato.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Il podio

Al terzo posto tra le auto più vendute in Italia troviamo la Jeep Avenger, modello che, da mesi, è anche il SUV più venduto nel nostro Paese, sfruttando al meglio una gamma ricca e articolata, con varianti in grado di soddisfare appieno tutte le esigenze degli automobilisti. In totale, Avenger ha raccolto 38.544 immatricolazioni nel corso del periodo considerato, staccando nettamente tutti i modelli concorrenti. Il SUV compatto di Jeep è anche al quinto posto della classifica delle auto elettriche più vendute in Italia (con 2.415 unità) e al quarto della classifica delle auto benzina, senza elettrificazione, più vendute (con 23.873 unità). Tra le ibride, prive di sistema plug-in, è, invece, al decimo posto (con 12.256 unità). Avenger è, quindi, uno dei modelli più versatili tra quelli disponibili oggi in Italia.

Le prime due auto della Top 10 delle più vendute in Italia viaggiano su ritmi insostenibili per le concorrenti. Al secondo posto, infatti, troviamo la Dacia Sandero, con 57.103 unità vendute nel corso del 2024 e un incremento del 23% rispetto all’anno scorso. La Sandero è nettamente la segmento B più venduta in Italia, con quasi 20.000 unità di vantaggio, ed è anche l’auto GPL più venduta in Italia, con oltre 43 mila unità e un market share, tra le auto GPL, del 31%. Gli ottimi risultati ottenuti dal modello di Dacia, però, non sono sufficienti per insidiare la leadership indiscussa del modello più venduto in Italia. Al primo posto della classifica, infatti, c’è sempre la Fiat Panda che ha raggiunto 95.386 unità vendute nel corso del 2024, con risultati in linea con quelli raggiunti lo scorso anno e con la possibilità di tornare, nuovamente, sopra quota 100.000 unità vendute all’anno sul mercato italiano. Per la segmento A prodotta a Pomigliano d’Arco. Nonostante un aumento netto del prezzo negli ultimi anni, la Panda continua a essere la più scelta dagli italiani.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Le altre

La Top 10 delle auto più vendute fotografa molto bene il mercato delle quattro ruote ma ci sono anche altri segmenti d considerare. Tra i 10 modelli più venduti in Italia, infatti, ci sono solo segmento B (oltre alla Panda che è l’unica segmento A). A guidare il segmento C del mercato, invece, troviamo la Kia Sportage, con oltre 21.000 unità vendute. Il segmento D del mercato è, invece, dominato da Tesla, con la Model 3, che raggiunge 7.294 unità, e la Model Y, con 6.733 unità. I due modelli di Tesla sono anche le elettriche più vendute in Italia, staccando nettamente la terza in classifica, la Volvo EX30, che si ferma a 3.490 unità. Complessivamente, le elettriche hanno venduto circa 60.000 unità con un incremento del +0,6% rispetto allo scorso anno.

È interessante anche analizzare il segmento delle auto diesel, in calo del 22,8%. A guidare il mercato sono i SUV di segmento C e D e in prima posizione troviamo la Volkswagen Tiguan, con 13.238 unità vendute. C’è una grande sorpresa tra le auto ibride plug-in, segmento in calo del 25% con circa 49.000 unità vendute. Il modello più venduto in questo segmento, infatti, è la Cupra Formentor, con 3.634 unità vendute. Il segmento E/F, che racchiude i modelli più costosi sul mercato, vede al primo posto la BMW X5, con 3.184 unità. Tra le station wagon, invece, la più venduta è la Skoda Octavia, con 6.438 unità vendute. In prima posizione tra gli MPV, invece, c’è la Ford Tourneo Courier, con 7.960 unità. Nel segmento delle sportive domina un’icona con la Porsche 911 che conquista il primo posto con 1.426 unità.