Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Volkswagen Polo, Taigo e T-Cross: 99 euro al mese con il Black Month

Volkswagen si porta avanti con le offerte del Black Friday e inaugura un mese intero di promozioni. L’iniziativa si chiama “Black Month 99”, e permette di mettersi al volante di una delle tre compatte più amate della Casa tedesca – Polo, Taigo e T-Cross – con una formula di noleggio accessibile. A partire da 99 euro al mese, l’offerta è valida per tutto novembre e include anche garanzia estesa e manutenzione, con l’obiettivo di rendere ancora più semplice il passaggio a una nuova Volkswagen.

30 giorni di Black Friday

Non più un solo weekend di sconti, ma un mese intero di vantaggi. Con il “Black Month 99”, Volkswagen estende il periodo del Black Friday per tutto novembre, puntando su una formula di noleggio che combina praticità, costo fisso e sicurezza. L’iniziativa è valida in tutta Italia e coinvolge tre modelli chiave della gamma, ciascuno pensato per esigenze diverse: la Polo, citycar compatta e agile che ha recentemente festeggiato 50 anni di storia, la Taigo, crossover dal design sportivo e moderno, e la T-Cross, SUV urbano versatile e spazioso. Il claim è semplice ma efficace: “Ci sono 100 modi per rendere unico il Black Friday. Quest’anno, 99 te li dà Volkswagen”. Un messaggio diretto, che si rivolge soprattutto a chi cerca un’auto nuova ma preferisce evitare i vincoli e le spese impreviste dell’acquisto tradizionale.

I dettagli dell’offerta

Volkswagen ha strutturato il pacchetto Black Month 99 con una formula chiara, pensata per rendere il noleggio accessibile a una fascia di pubblico sempre più ampia. Ecco i dettagli principali:

Polo 1.0 80 CV Edition Plus: anticipo di 4.700 euro e 23 rate da 99 euro al mese, con TAN 0,99% e TAEG 2,44%;

Taigo 1.0 TSI 95 CV Edition Plus: anticipo di 5.000 euro e 23 rate da 99 euro, con TAN 0,99% e TAEG 2,41%;

T-Cross 1.0 TSI 95 CV Edition Plus: anticipo di 5.300 euro e 23 rate da 99 euro, con TAN 0,99% e TAEG 2,28%.

In tutti i casi, l’offerta comprende l’estensione di garanzia Extra Time di 2 anni o fino a 80.000 km, oltre a 20.000 km di percorrenza complessiva inclusa. L’iniziativa si basa sulla formula Progetto Valore Volkswagen, che consente di restituire, sostituire o riscattare l’auto al termine del periodo di noleggio, garantendo così la massima flessibilità.

Un’occasione per entrare nel mondo Volkswagen

Con il “Black Month 99”, Volkswagen punta a rendere il proprio listino più accessibile e competitivo, in un momento in cui il mercato si sta spostando verso formule di mobilità più flessibili. L’iniziativa rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di noleggio, una formula che unisce i vantaggi del possesso con la libertà di cambiare modello senza pensieri.

La mossa arriva in un contesto in cui i costruttori cercano di attrarre nuovi clienti con offerte immediate e chiare, soprattutto in vista delle festività. Volkswagen, con questa iniziativa, non si limita a offrire un prezzo vantaggioso, ma propone un’esperienza d’acquisto semplificata, in linea con le nuove abitudini dei consumatori. E, considerando la solidità e il valore dei modelli coinvolti, la proposta non manca di appeal: la Polo resta un punto di riferimento nel segmento B, la Taigo conquista chi cerca uno stile più sportivo, e la T-Cross continua a essere uno dei SUV più amati dagli italiani.