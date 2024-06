Campagna T-Rex 16S è un veicolo unico nel suo genere: ha tre ruote, un motore BMW ed è lungo circa 3,5 metri caratterizzandosi come un progetto per appassionati

Fonte: Campagna Motors Tre ruote, un motore BMW e uno stile unico

Campagna T-Rex 16S è uno dei progetti più particolari e, per molti versi, incredibili che hanno caratterizzato il mondo dei motori nel corso degli ultimi anni. Questo veicolo porta la firma di Campegna, azienda canadese specializzata nella realizzazione di veicoli derivati da ben più tradizionali moto ma caratterizzati dalla presenza di tre ruote oltre che di un abitacolo a due posti oltre che di una particolare attenzione all’utilizzo nel tempo libero. Dopo diversi anni di attività, nel 2013, Campegna ha dato vita a uno dei suoi progetti più riusciti e, nello stesso tempo, più incredibili, la Campagna T-Rex 16S, con tre ruote e un potente motore BMW in grado di garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Leggera e potente

Campagna T-Rex 16S è un veicolo pensato per i lunghi viaggi ma anche per essere comodo e divertente da guidare. Il cuore del progetto è un motore BMW, preso “in prestito” da una K 1600 GTL, una delle produzioni più estreme dell’epoca per BMW Motorrad. Questo motore è in grado di garantire una potenza massima di 160 CV. Si tratta di un valore enorme, soprattutto considerando il peso del veicolo, che non arriva a 500 chilogrammi.

Il motore BMW è, infatti, in grado di spingere Campagna T-Rex 16S fin dall’accensione, con uno 0-100 km/h che viene completato in meno di 5 secondi. Il motore è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Il veicolo è più piccolo di un’autovettura. La lunghezza, infatti, è di circa 3,5 metri mentre la larghezza sfiora i 2 metri (1,981 metri), con un’altezza massima di 1,067 metri. Nonostante gli spazi ridotti, Campegna Motors è riuscita a inserire nel suo veicolo un serbatoio da 28 litri per la benzina.

Un abitacolo da moto

L’abitacolo interno di Campagna T-Rex 16S non è certo paragonabile a quello di un’auto. L’attenzione per il comfort di viaggio c’è ma la filosofia di base è un’altra. Il progetto nasce per offrire un’esperienza più comoda ma comunque simile a quella di una moto. Di conseguenza, in alcuni casi, bisogna scendere a compromessi. Il modello è comunque dotato di sedili anatomici in pelle, con cinture a tre punti di attacco, e può essere guidato anche senza casco (utile in ogni caso, anche per proteggersi dal vento, considerando che l’abitacolo è aperto). Sulla plancia c’è poca tecnologia, con alcuni elementi essenziali per musica e connettività ma senza troppi fronzoli.

Un prezzo importante

Campagna T-Rex 16S non è un giocattolo o una microcar. Si tratta di un veicolo pensato per garantire prestazioni importanti, con un motore potente e una massa complessiva ridotta oltre che con una lunga serie di accorgimenti mirati a ottimizzare le prestazioni. Di conseguenza, anche il prezzo riflette quest’aspetto. Il modello di Campegna ha debuttato sul mercato con un prezzo che, al cambio, equivaleva a circa 50.000 euro. La spesa è importante ed equipara il veicolo di Campegna a una vera e propria compatta sportiva, pensata per tutti gli acquirenti alla ricerca di un veicolo divertente da guidare e, soprattutto, unico nel suo genere, con una cura quasi artigianale dei dettagli e delle caratteristiche.