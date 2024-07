Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Roulotte o caravan, questo è il problema. I dubbi sopraggiungono in maniera naturale, in assenza di un mezzo capace di contemplare i pregi di ambedue le tipologie. Qualora abbiate, però, un buon budget da messo da parte spendere, avete una terza via: un caravan “deluxe” con “garage” per auto. Ci è riuscita Concorde, storica azienda tedesca fondata nel lontano 1986, soggetta a una continua evoluzione nell’arco dei decenni, occupando un posto di primissimo piano nell’industria. Ciascuna produzione immessa in vendita coniuga lusso, comfort e tecnologia all’avanguardia.

Dalle linee eleganti agli interni raffinati, comprensivi di finiture impeccabili, nulla sfugge alle cure degli eccellenti professionisti. I vari componenti impiegati, ottenuti in materiali di alta qualità, presentano una cura maniacale, in maniera da accontentare un pubblico davvero esigente. Climatizzazione sofisticata, sistemi di intrattenimento evoluti e accessori di domotica intelligenti rendono il viaggio un’avventura memorabile.

Non è tutto “bianco o nero”

La vita non è tutta “bianco o nero”. Anzi, spesso le soluzioni radicali sono le meno opportune, perché implicano la rinuncia ai vantaggi connaturati nell’alternativa. Da un lato, la roulotte consente di impiegare la macchina in modo indipendente senza l’obbligo di stare nel “rimorchio” negli spostamenti. Sul fronte opposto, il caravan permette di avvalersi del mezzo all’occorrenza, ma in caso di piccole tratte, ad esempio per viaggiare verso località poco distanti, pecca in comodità.

Invece di prendere una posizione radicale, potrebbe essere una buona idea definire una via di mezzo, che prenda il meglio dei due mondi. Ad esempio, un tema spesso ricorrente tra chi ama l’avventura è cosa scegliere tra la roulotte e il caravan. Entrambi hanno dei pro e dei contro, pertanto un aut-aut tende a creare più di qualche attimo di incertezza. Qualunque sia la decisione finale, si teme di pentirsene in un successivo frangente, ad acquisto ormai compiuto. Lasciarsi andare ai rimorsi è, però, inutile ala spesa fatta, e magari significativa, frutto di mesi e mesi di risparmi.

Dilemma risolto

Promette di risolvere il dilemma per conto dei clienti Concorde, mediante una proposta adatta a utenti in possesso di ottime risorse economiche. Infatti, la compagnia propone una serie di modelli comprensivi del “posto auto”. In relazione alla tipologia di veicolo selezionato, lo spazio concesso è abbastanza generoso da accogliere un’auto di dimensioni medio-piccole. Chiaro, se vi aspettate di parcheggiare un fuoristrada tipo la appena presentata ICH-X K2, vi toccherà abbassare le pretese. Ok le competenze tecniche di quei “geniacci” di Concorde, ma le magie lasciamole prestigiatori (che nascondono sempre un segreto).

Dal canto suo, il camper è a dir poco attrezzato con vari ambienti, ciascuno dei quali personalizzabili. La scelta è rimessa all’acquirente, che ha, comunque, la facoltà di interpellare lo staff, per definire l’opzione migliore rispetto ai suoi gusti ed esigente. Il punto forte rimane l’abitacolo, che, oltre a essere capiente, può ospitare cucine, bagni e camere da letto di gran valore. Alla luce di quanto appena detto, non c’è da sorprendersi mica se lo scoglio di prezzo risulta essere importante: si parte da almeno 200-250.000 euro.