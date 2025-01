La Fiat Panda è in promozione a un prezzo allettante fino alla fine del mese, tuttavia per usufruire di questa scontistica ci sono delle condizioni da rispettare

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat Panda: in promozione fino al 31 gennaio

La Fiat Panda è una delle auto più apprezzate e vendute in Italia, e una recente promozione ha suscitato grande interesse tra i consumatori. Per tutto il mese di gennaio, la piccola della Casa torinese è in offerta a un prezzo molto allettante, inferiore ai 10.000 euro: 9.950 euro. Questa soluzione abbassa drasticamente il costo di listino che corrisponde a 15.950 euro. Dunque, questa scelta commerciale potrebbe dare un ulteriore spinta alla proliferazione della Fiat Panda nel nostro contesto urbano e, di conseguenza, a dominare le classifiche di vendita, confermandosi una delle auto preferite dagli italiani anche nel 2025.

Dettagli della promozione che riguarda la Fiat panda

La promozione pubblicizzata per la Fiat Panda, valida fino al 31 gennaio, permetterà ai consumatori di portare a casa la citycar torinese a un prezzo – come anticipato – di 9.950 euro, ben 6.000 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Tuttavia, è fondamentale analizzare nel dettaglio le condizioni per comprendere il costo effettivo dell’auto. Lo sconto totale di 6.000 euro è suddiviso in due parti:

Sconto Rottamazione: 500 euro sono ottenibili rottamando un veicolo di proprietà del cliente o di un familiare, che sia almeno un Euro 4;

500 euro sono ottenibili rottamando un veicolo di proprietà del cliente o di un familiare, che sia almeno un Euro 4; Bonus Finanziamento Stellantis: ulteriori 1.500 euro di sconto sono legati alla sottoscrizione di un finanziamento offerto da Stellantis.

Quindi, per ottenere il prezzo pubblicizzato di 9.950 euro, è necessario non solo avere un’auto da rottamare che rispetti i requisiti, ma anche aderire a un piano di finanziamento.

Analisi del finanziamento

La promozione prevede un anticipo zero, 35 rate mensili da 138 euro ciascuna e una rata finale di 8.521,8 euro. A prima vista, potrebbe sembrare un’offerta molto conveniente, ma è essenziale considerare gli interessi e le spese associate al finanziamento. Il TAN (tasso annuo nominale) è dell’8,75% fisso, mentre il TAEG (tasso annuo effettivo globale) è del 12,72%. Questi tassi indicano il costo reale del finanziamento, che incide notevolmente sul prezzo finale dell’auto.

Considerando gli interessi e le varie spese durante i tre anni del finanziamento, l’importo totale dovuto per la Fiat Panda sale a 13.395 euro. Questo significa che si pagheranno circa 3.400 euro in più rispetto al prezzo pubblicizzato di 9.950 euro. Nonostante l’aumento, il prezzo finale resta comunque inferiore al costo di listino della vettura.

Considerazioni sul prezzo

Nonostante l’incremento dovuto agli interessi del finanziamento, 13.395 euro per una Fiat Panda nuova con motore ibrido FireFly, da 1 litro e 70 CV, resta un prezzo competitivo all’interno del mercato italiano. È doveroso sottolineare che a questa cifra è difficile trovare alternative nuove con le stesse caratteristiche.

La Dacia Sandero, auto più venduta in Europa nel 2024, ha un prezzo di listino di 13.850 euro, escludendo oneri finanziari, rendendo la Fiat Panda un’opzione valida considerando il prezzo finale. A onor del vero, la romena è di categoria superiore, perché è un’utilitaria e non una citycar come l’italiana. Tuttavia, la Fiat Panda col suo piccolo motore ibrido permette un buon risparmio di carburante e una ottima efficienza, il che rappresenta un vantaggio significativo per molti acquirenti che stanno attenti al portafogli. Senza contare che insieme agli ultimi aggiornamenti tecnologici la mitica best-seller del Belpaese è diventata più appetibile e al passo coi tempi.