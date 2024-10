Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Foxtron Nuova Foxtron Model D: interni spettacolari

In questi anni stanno venendo fuori diversi nuovi marchi pronti a cimentarsi nel mondo delle auto. Uno di questi è sicuramente Foxtron, sezione dedicata alle vetture del colosso dell’informatica Foxconn, che tra le altre cose produce anche gli iPhone. Proprio tutta questa elettronica e questa attenzione alla tecnologia dei nuovi veicoli sta spingendo diversi produttori di quel settore a lanciarsi nell’automotive, ne è un esempio importante in tal senso quello di Xiaomi.

Foxtron negli ultimi anni aveva già tolto i veli alla Model B e alla Model C, ora in questo 2024 ha deciso di mostrare al mondo la sua Model D, un monovolume che conserva un po’ di italianità visto che è stato disegnato da Pininfarina. L’idea però, più che una vettura, è quella di offrire ad altri costruttori una piattaforma da acquistare e modificare a proprio piacimento, così da abbattere i costi di progetto e produzione. D’altronde in questi anni abbiamo assistito a diversi casi, vedi Stellantis, di costruttori che si sono uniti tra loro sono per abbassare tali costi.

Gli esterni e le dimensioni generose

La Foxtron Model D è un monovolume dalle dimensioni decisamente imponenti. La lunghezza è di 5,20 metri con un’altezza di 1,90 metri e una larghezza di 2 metri. Ad impressionare però è anche il passo che misura 3,20 metri. Quest’ultimo dato però ha permesso ai progettisti di realizzare degli interni di un certo pregio e con un grande livello di eleganza. L’auto come dicevamo può essere modificata da altre Case dal 10% al 30% e presenta linee molto nette, ispirate ai monoliti.

Sia al posteriore che all’anteriore troviamo una fanaleria piuttosto generosa. Alla vista questa Model D dà subito la sensazione di un monovolume di lusso. Non mancano però gli elementi aerodinamici come una feritoia studiata per incanalare l’aria attraverso la mascherina del parabrezza.

Cosa troviamo all’interno

A sorprendere in questo maxi crossover però sono anche gli interni che si segnalano per essere ampi e comodi e soprattutto costruiti interamente intorno ai passeggeri. Troviamo pannelli porta e sedili che sembrano quasi aeronautici e in particolare una dotazione tecnologica di bordo davvero di alto profilo. Le poltrone, in pelle chiara, sembrano simile a quelle montate da aerei di lusso, perfette per chi ha intenzione di intraprendere lunghi viaggi. I posti a sedere in totale sono 7 con le prime due file da due posti l’una e una panchetta da tre posti alla terza fila, che all’occorrenza si può abbassare. I posti invece della seconda fila possono essere gestiti singolarmente e reclinati grazie ad un display che si trova a lato.

Fonte: Ufficio Stampa Foxtron

Questa Foxtron Model D è la sagra degli schermi con display praticamente ovunque. Dalle stesse poltrone, infatti, è possibile manovrare l’intero sistema di infotainment grazie a due schermi aggiunti sugli schienali dei sedili anteriori. Questi inoltre possono essere portati via dai passeggeri come due iPad. Per ora latitano i dettagli sulla powertrain. L’azienda però ha fatto sapere che la piattaforma è fatta su una nuova architettura a 800 volt con una potenza di 650 CV nella versione bimotore. La batteria è da circa 110 kWh con un’autonomia a ciclo WLTP di circa 660 km con ruote posteriori sterzanti. Per il momento, infine, non sono stati divulgati i dati sul prezzo o su un suo possibile approdo in Italia.