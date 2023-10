In occasione del Japan Mobility Show Mazda ha deciso di presenta la sua nuova MX-5 2024 e la concept car ICONIC SP, compatta sportiva per il futuro

Fonte: Ufficio Stampa Mazda Nel futuro di Mazda c'è la nuova ICONIC SP

Il grande amore per la guida è nel DNA di ogni progettista e ingegnere che lavora in Mazda, passione che notiamo in particolar modo nella roadster più venduta al mondo, la Mazda MX-5. Oggi l’auto si rinnova e la Casa ha deciso di presentarla in occasione del Salone dell’Auto in Giappone, il Japan Mobility Show.

Ma non è l’unica creatura che vedrà la luce in questi giorni, perché Mazda presenta al pubblico anche una sua nuova concept car, la ICONIC SP, in grado di unire nello stesso veicolo un propulsore rotativo gemellato con una piattaforma EV, un tipo di powertrain lanciato di recente sulla nuova Mazda MX-30 R-EV.

L’auto sportiva del futuro

Quella che Mazda ha deciso di svelare in Giappone è praticamente il concetto di auto sportiva compatta progettata per il futuro, con caratteristiche ad hoc per adattarsi a una nuova era. Dimostra il continuo impegno del brand nella creazione di vetture in grado di soddisfare l’amore dei clienti per la guida e per le auto. Una concept car sportiva e compatta, che si presenta con baricentro basso – per garantire al cliente prestazioni di guida eccellenti. Altra caratteristica importante sono le proporzioni uniche, rese possibili dal cofano basso, ottenuto montando il motore rotativo leggero e compatto al centro dell’auto.

Mazda ha scelto di adottare il sistema EV rotativo a due rotori, che consente di avere un motore flessibile e la capacità di usare una varietà di combustibili, compreso l’idrogeno: una vera e propria tecnologia esclusiva Mazda, ideale per le vetture sportive del prossimo futuro.

Le parole del presidente e CEO Mazda

Durante la presentazione della concept car Mazda Iconic SP, Masahiro Moro, ha dichiarato: “Adoriamo la MX-5 e il mondo ama la MX-5. Siamo determinati, nell’era dell’elettrificazione, a mantenere viva la gioia di guida che la MX-5 rappresenta. La nuova ICONIC SP, con il suo gruppo propulsore elettrico che integra un motore rotativo a due rotori come generatore di energia, è la soluzione dei nostri sogni. Un sogno a cui lavoreremo duramente per realizzarlo. Mazda fornirà sempre veicoli che ricordino alle persone che le auto sono pura gioia ed elemento indispensabile della loro vita”.

La ICONIC SP ovviamente non è l’unica vettura esposta al Salone in Giappone oggi, presso lo stand Mazda ci sono infatti differenti versioni dell’icona del brand, compresa l’ultima MX-5: un aggiornamento molto profondo a uno dei modelli di maggiore successo per la Casa, la quarta generazione con nuovi fari e luci posteriori a LED, modifiche agli interni che rendono l’esperienza di guida ancora più performante e soddisfacente.

Inoltre, presso lo stand sarà esposta una MX-5 di prima generazione, simbolo significativo da decenni dell’impegno di Mazda per il piacere di guida, oltre a un modello in scala 2:3 della MX-5 per offrire un’esperienza di guida simulata ai bambini, e una MX-5 che può essere controllata utilizzando solo le mani del conducente.

Com’è fatta la ICONIC SP

Nel realizzarla, la Casa ha puntato a raggiungere proporzioni con baricentro basso che dessero la possibilità di ottenere ottime prestazioni di guida. La decisione di montare il motore rotativo leggero e compatto al centro dell’auto ha dato come risultato un cofano basso, come abbiamo detto. L’elevata potenza generata dal sistema EV, le proporzioni del baricentro più basso e la distribuzione del peso di circa 50:50 garantiscono eccellenti prestazioni di guida. Il colore esterno della carrozzeria della nuova Mazda ICONIC SP è stato creato sulla base del concetto di Mazda di “amare il colore rosso” e in concomitanza con la filosofia aziendale del brand di “arricchire la vita in movimento per coloro che serviamo”. La Casa dichiara di essersi concentrata sulla creazione di un colore vivido, creando al contempo diverse ombreggiature in grado di accentuare le forme dell’auto.