Fonte: Ufficio Stampa McLaren McLaren W1, la nuova hypercar

In quel di Woking, sede della McLaren, non si smette mai di lavorare per cercare di stupire spingendosi oltre ogni limite. E la Casa britannica sembra aver fatto centro ancora una volta, mettendo a punto uno delle hypercar più potenti di sempre, un vero e proprio bolide estremo in tutto e per tutto che farà emozionare tanti appassionati e sognare i più facoltosi. Parliamo della nuova McLaren W1, la stradale con prestazioni da urlo.

Potenza e velocità da sogno

Dal 1992 al 2024 sono passati 32 anni, tre decadi dalla McLaren F1 che aveva fatto sognare tutti come prima hypercar della Casa dalle auto color papaya. E oggi, 32 anni dopo, da Woking il dictat sembra essere sempre lo stesso: stupire. Aggiungiamo anche emozionare e far venire i brividi, perché tutto questo e altro ancora è McLaren W1, l’hypercar più potente che abbia mai visto luce nelle fabbriche britanniche.

Parliamo di una stradale che fa della potenza la sua arma in più, alimentata da un nuovo V8 biturbo di 4 litri costruito per l’occasione. E se vi dicessimo che c’è anche un motore elettrico a flusso radiale, un’unità di controllo e una batteria da 1,4 kWh? Ecco, perché la nuova creazione di Woking l’ha e serve per dare ancor più spinta a una vettura mozzafiato.

Il nuovo motore, denominato MPH-8, può contare su una potenza di 908 cavalli e 9.200 giri raggiunti grazie a due turbocompressori twin-scroll che si attivano a 2.500 giri. Traduzione? Ben 1.275 CV e 1.353 Nm di coppia che regalano alla nuova hypercar McLaren un’accelerazione da 0 a 100 km/h in “soli” 2,7 secondi, da 0 a 200 km/h in 5,8 e fino a 300 km/h in 12,7 secondi. E la velocità massima è di 350 km/h.

Un nuovo design

Una vettura che, come detto, è sinonimo di potenza e velocità, obiettivi raggiunti grazie alla combinazione tra endotermico ed elettrico che però non appesantisce il modello che pesa in totale 1.399 kg, con un rapporto potenza-peso di 991 CV/tonnellata. Ma a rapire lo sguardo è il nuovo design, con la McLaren W1 che ha un telaio monoscocca d’esordio, l’Aerocell.

Combinazione di sedile fisso e pedaliera e volante regolabile, dà all’hypercar un nuovo stile. Per mettersi alla guida, innanzitutto, bisogna aprire le ali dell’auto, le Anhedral Doors che si aprono verso l’alto regalando già un colpo d’occhio niente male.

L’aerodinamica a effetto suolo ispirata alla Formula 1 e la modalità McLaren Race si combinano per offrire, prima al mondo, una metamorfosi radicale del carattere “da strada a pista”, abbassando l’altezza di marcia di 37 mm all’anteriore e di 17 mm al posteriore e generando fino a 1.000 kg di deportanza.

E infine è un tocco di classe la Active Long Tail, sempre d’ispirazione F1. Come le monoposto che sfrecciano nel mondiale, anche la McLaren W1 è dotata di un’ala posteriore per migliorare la resistenza aerodinamica e aumentare la deportanza. Tutto combinato con un deviatore di flusso d’aria nel tetto che permette di avere un contributo aerodinamico d’eccellenza.

Quanto costa la McLaren W1

Ma arriviamo al sodo, quanto costerà? Non sarà di certo facile averne una per i “comuni mortali”, perché dei 399 modelli prodotti tutti sono già stati prenotati.

Ed essendo una edizione limitata in soli 399 esemplari, il costo è da capogiro. La partenza è di 1,9 milioni di euro.