La Classe G Cabriolet è tornata: le foto che confermano tutto

Le cabrio sono vetture sempre più di nicchia. Un tempo popolarissime, oggi vivono soprattutto tra le sportive due posti, le uniche che ancora riescono a far sognare chi ama guidare a cielo aperto. Ma non secondo Mercedes, che ha deciso di riportare nel presente un’idea che sembrava destinata ai ricordi: un Classe G Cabriolet completamente nuovo, già avvistato su strada nei suoi primi test.

Il ritorno dopo un decennio

Il merito di questa anticipazione va a una serie di scatti rubati durante una sessione di test, immagini che hanno fatto immediatamente il giro del mondo. Mercedes ha quindi confermato ciò che circolava già da qualche mese come indiscrezione: una nuova Classe G Cabriolet è in lavorazione. A Stoccarda sembrano intenzionati a riportare in vita un format che aveva lasciato tanti appassionati senza un seguito: il mix unico tra la robustezza iconica del G e il fascino del tetto in tela. Non un tetto rigido retrattile, non soluzioni ibride: qui si torna alla tradizione pura, quella della capote che scompare dietro i sedili posteriori e lascia le forme spigolose della Classe G libere di dialogare con il cielo.

La cosa sorprende? In parte sì. Mercedes negli ultimi anni ha razionalizzato la gamma, puntando soprattutto su elettrificazione e modelli a maggior volume. Ma il Classe G è sempre stato un mondo a sé: un simbolo più che un’auto, un terreno dove sperimentare senza paura, come ha fatto Brabus più volte. La differenza, questa volta, è che il contesto non è quello degli anni ’90. Il mercato dei fuoristrada è cambiato, quello delle cabrio si è ristretto, eppure Mercedes procede senza esitazioni. Segno che, evidentemente, c’è un piano chiaro dietro questa scelta.

Test in Austria

Le foto circolano ritraggono il prototipo durante una delle prime fasi di test su strada. Lo scenario è quello dell’Austria, non troppo distante da dove la Classe G viene fisicamente costruita: l’impianto di Magna Steyr a Graz, vero cuore pulsante di questo modello da oltre 40 anni. Il muletto, come prevedibile, indossa una dose abbondante di camuffature, soprattutto nella parte posteriore dove si trova la capote pieghevole. Nonostante ciò, alcune proporzioni si intravedono con chiarezza: l’auto mantiene l’impostazione squadrata tipica del modello, con un roll-bar che sembra integrarsi elegantemente nella linea della vettura.

Nulla è stato dichiarato sui motori, almeno per ora. Si potrebbe pensare che Mercedes voglia proporre la stessa gamma della Classe G “standard”, magari adattata alle esigenze strutturali della Cabriolet. Quindi potremmo rivedere l’immancabile V8, ma anche propulsori più “civilizzati” o addirittura una variante elettrificata. Tutto resta aperto.

Edizione speciale

Ma Mercedes ha definito il Classe G Cabriolet un’edizione speciale. Questo potrebbe significare un’edizione limitata con, quando si parla della famiglia G, le cifre che diventano subito importanti. Per dare un riferimento, oggi una Classe G “base” supera 145.000 euro in Italia. La Cabriolet, complice la lavorazione più complessa e il valore collezionistico, non potrà che posizionarsi ben più in alto. Il prezzo finale dipenderà dalla quantità prodotta, dai materiali utilizzati e da quanto Mercedes deciderà di spingere su personalizzazioni e richiami storici.