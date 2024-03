Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Pronta al debutto la nuova Audi A3 Allstreet

Il mondo Audi si arricchisce di un nuovo modello, che vuole essere alla moda e di tendenza, fresco e giovanile: Audi A3 Allstreet. La berlina di segmento C adesso viene proposta in una veste inedita, quella di urban crossover, con le ruote alte e con lo spirito battagliero di chi non ha paura di raggiungere mete lontane, anche attraverso strade non lastricate. Anche se la sua prima anima resta cittadina.

Un’estetica che cambia

La nuova Audi A3 Allstreet si presenta sulla scena con una nuova immagine e soprattutto con un’altezza da terra della carrozzeria che aumenta di 30 mm (15 mm tramite gli pneumatici di diametro maggiore e altri 15 mm forniti dalle nuove sospensioni), e che permette – come dicevamo – una superiore libertà di movimento. Tutto questo insieme a uno stile esterno e interno dedicato e che si rivolge al mondo dei crossover.

Non a caso, si vedono le modanature e le minigonne di colore nero, combinate ad alcune applicazioni metalliche che simulano dei rinforzi come quello collocato nella parte davanti, molto evidente. I parafanghi sporgenti ed evidenti mettono in risalto le ruote standard da 17 pollici, mentre cerchi da 18 e 19 pollici sono disponibili come optional.

Audi A3 Allstreet: abitacolo digitale

Nell’abitacolo, brillante e ben studiato, sono disponibili di serie la radio digitale DAB+, il display touch da 10.1 pollici, l’Audi virtual cockpit e un caricabatterie induttivo per gli smartphone. Garantita anche la compatibilità con Apple Car e Android Auto, mentre il sistema di infotainment MMI di Audi integra anche l’assistente vocale Alexa e un app store disponibile in modo diretto, senza la mediazione di uno smartphone.

Sistemi di sicurezza

La sicurezza sull’Audi A3 Allestreet non manca, poiché di serie è presente il pacchetto assistenza plus che integra dotazioni di pregio quali la retrocamera posteriore e il Park Assist plus per il parcheggio semi-automatico. Tra le tecnologie predittive a richiesta spicca l’adaptive cruise assist che supporta il conducente regolando automaticamente la distanza dal veicolo che precede e contribuendo a mantenere direzionalità e centralità all’interno della corsia. Il sistema integra la nuova funzione di cambio corsia assistito. Avviando la manovra mediante l’indicatore di direzione, il sistema assiste attivamente il conducente nella sterzata.

I motori in listino

Per il suo debutto in società, previsto durante il mese di marzo, la nuova Audi A3 (qui la prova della quarta generazione) sarà disponibile con due motori e con altrettante trasmissioni. La 35 TFSI adotta un motore benzina 1.5 litri da 110 kW (o 150 CV) associato al cambio S tronic a sette rapporti. Si tratta di un ibrido leggero. La versione diesel 35 TDI da 110 kW (150 CV) è combinata a un cambio S tronic a 7 rapporti. Gli altri propulsori, inclusa una versione ibrida plug-in (PHEV), verranno lanciati successivamente, entro la fine dell’anno corrente.

Il listino prezzi di Audi A3 Allstreet

Audi A3 allstreet sarà disponibile in Italia a partire dal mese mese di maggio, nelle configurazioni Business, Business Advanced e Identity Contrast con prezzi a partire da 39.500 euro. Presto, il listino dell’A3 verrà aggiornato con questa nuova versione. Dunque, non resta che mettersi in viaggio con questa splendida e personale versione.