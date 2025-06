Allo stesso tempo Ram continuerà a produrre l’ Hurricane Straight Six Turbo , propulsore 6 cilindri, a fuoco con il mercato europeo grazie alla sua maggiore efficienza e potenza. In questo caso non è il semplice numero a impressionare, ma le emozioni che riesce a suscitare il sound di un V8, anche se con la presenza di una componente mild-hybrid.

Come dichiarato dallo stesso CEO, Tim Kuniskis, “alla fine di ogni mese, contiamo le vendite ai clienti, non agli statistici o agli ideologi. Al diavolo i dati : alziamo la nostra bandiera e lasciamo che l’HEMI possa nuovamente rombare”. Parole forti che lasciano spazio alla speranza per tutti i nostalgici dei propulsori vecchia scuola.

Efficienza da V8

Il cuore pulsante del nuovo Ram 1500 MY2026 è il V8 HEMI eTorque da 5.7 litri, capace di erogare 395 cavalli e 556 Nm di coppia. Nonostante non siano le prestazioni del TRX, è un ritorno che sa di rivincita, non solo tecnica ma anche culturale. Questo motore è abbinato a un sistema mild-hybrid eTorque, che migliora l’efficienza e la fluidità del powertrain senza snaturare il carattere ruvido e iconico del V8 americano. La combinazione con il cambio automatico TorqueFlite a 8 rapporti assicura una risposta pronta e una capacità di traino superiore a 5 tonnellate. Numeri che collocano il Ram tra i pickup più capaci al mondo, senza rinunciare al comfort su strada.

Le altre varianti in gamma

Oltre al V8 HEMI, il Ram 1500 MY2026 continuerà a proporre due varianti del 6 cilindri Hurricane, declinato in due livelli di potenza: Standard Output (420 CV) e High Output (540 CV). Entrambi sono abbinati alla trasmissione automatica a otto rapporti e sono destinati a rappresentare il cuore della gamma nei mercati più attenti a prestazioni ed efficienza. Il 6 cilindri turbo, progettato sulla piattaforma STLA Large, è stato pensato per offrire potenza eccezionale, con una curva di coppia ampia e progressiva. È il motore ideale per chi cerca un mezzo instancabile e performance, pur mantenendo (per quanto possibile) sotto controllo il fattore consumi.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Il Ram 1500 REV in arrivo

C’è da ricordare che in questi mesi è atteso l’arrivo su strada del nuovo 1500 REV elettrico. Il ritorno del V8 non significa infatti un abbandono dell’elettrico per brand americano. Un progetto ambizioso, con un’architettura pensata per ospitare batterie di nuova generazione e un’autonomia che promette di superare i 800 chilometri. Il Ram elettrico sarà il primo del marchio a offrire aggiornamenti OTA (over-the-air) e un’integrazione completa con i sistemi di gestione intelligente dell’energia domestica. Quella del 1500 si prospetta quindi come una gamma capace di giocare di opposti, dando a ognuno il proprio propulsore dei sogni.

In questo modo il 2026 potrebbe essere un anno spartiacque per il pickup americano. E se il mercato risponderà con entusiasmo, come si aspettano i vertici Ram, è probabile che il V8 torni a essere molto più di un richiamo nostalgico. Sarà ancora una volta simbolo di libertà, potenza e quella sana esagerazione a stelle e strisce che, a quanto pare, non passa mai davvero di moda.