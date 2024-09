Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

In questi anni spesso stiamo assistendo ad un ritorno di iconici modelli che hanno fatto la storia delle proprie case automobilistiche. Tra queste auto c’è sicuramente da annoverare la Nissan Patrol, un fuoristrada battezzato per la prima volta nel 1951. Nato con l’intento di pattugliare l’aspro entroterra giapponese, aveva tutte le caratteristiche per affrontare anche i terreni più impervi. Il suo nome, infatti, in inglese significa proprio pattuglia.

Inizialmente questo modello montava un 6 cilindri benzina di 3.700 cm³ da 85 Cv, che in seguito fu sostituito a partire dal 1956 da un 4.000 cm³ ugualmente a benzina da 125 Cv. L’uso civile di questa vettura è arrivato però solo nel 1959. Da quel momento in poi Nissan ha dato alla luce svariate versioni. L’ultimo restyling è datato 2019.

Una nuova Patrol

Durante un evento ad Abu Dhabi però Nissan ha dato alla luce la nuova Patrol completamente rinnovata. Esteticamente si presenta come un SUV imponente, ma allo stesso tempo elegante. Sul davanti troviamo la classica griglia V-motion di Nissan, affiancata ai lati da fari a forma di Doppia C. A rendere questo modello più maestoso ci pensano poi i cerchi in lega da 22 pollici. Per quanto concerne i colori, il Marchio nipponico offre tra le altre cose la possibilità di avere ben quattro opzioni bicolore. In tutto ci sono sette diverse tonalità tra cui scegliere.

Il gruppo d’illuminazione della vettura si attiva automaticamente all’avvicinarsi dei passeggeri muniti di telecomando o quando si sbloccano le portiere. La lampada ha presente al suo interno la silhouette dell’iconica Nissan Patrol e un testo che recita “Since 1951”.

Gli interni invece presentano dei sedili in pelle trapuntati. In alcuni allestimenti sono presenti anche sedili che hanno la funzione massaggio e la regolazione ad otto vie. L’infotainment, invece, si affida ad uno schermo orizzontale Monolith da 28,6 pollici e due display da 14,3 pollici. Inoltre anche i passeggeri che siedono sui sedili posteriori possono contare su due schermi opzionali da 12,8 pollici, che supportano tra le altre cose anche l’intrattenimento tramite ingressi Miracast, HDMI e USB.

Un motore da urlo

Naturalmente un mezzo di questa portata ha bisogno di un motore decisamente potente. Il propulsore introdotto su questa Patrol è un V6 da 3,5 litri, che riesce ad erogare 425 Cv e 700 Nm di coppia. Rispetto alla serie precedente troviamo un incremento del 7% in potenza e addirittura del 25% per quanto riguarda la coppia. Allo stesso tempo però i consumi sono relativamente contenuti. Questo V6 è dotato di un turbocompressore ad alta resistenza al calore.

L’auto inoltre la si può avere anche con un V6 aspirato da 3,8 litri capace di sviluppare 316 Cv e una coppia massima di 386 Nm. Il cambio è a 9 velocità, questo migliora enormemente l’esperienza di guida in ogni frangente. Sono disponibili inoltre sei diverse modalità di guida: standard, sabbia, roccia, fango/solco, eco e sport. Grazie ad una nuova modalità introdotta da Nissan si riesce a passare più facilmente da un settaggio di guida all’altro senza particolari problemi. La nuova Patrol sarà disponibile già da ottobre per gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita e nel Medio Oriente. Non ci sono dettagli per ora per quanto concerne il prezzo.