Fonte: Ufficio Stampa Seat Design speciale per Seat Arona per l'Italia

Seat Arona si rinnova, ma solo per l’Italia. La Casa spagnola, che dal 2017 si gode le fortune del SUV urbano che ha avuto grande successo sul mercato, ha infatti deciso di celebrarne il grande apprezzamento nel Bel Paese dedicando ai clienti italiani una nuova versione del compatto. Sviluppata e prodotta interamente nello stabilimento di Martorell, vicino Barcellona, per il 2024 arriva Seat Arona Black Edition, una versione speciale, limitata ed esclusiva pronta a conquistare ancora una volta gli italiani che negli anni hanno scommesso sul SUV iberico.

Seat sorprende l’Italia

La nuova versione di Arona è pronta a sorprendere tutti, con novità di design e specifiche al top per il modello che dal 2017 è pilastro della gamma Seat. Una vettura forte, robusta, affidabile e sicura, ma anche dai livelli di connettività eccellenti e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione che a ogni aggiornamento di Arona diventano ancora più perfetti per rendere l’esperienza alla guida unica.

E Seat Arona Black Edition non è da meno, perché dallo stabilimento catalano di Martorell il reparto design della Casa ha pensato a tutto. La versione speciale pensata per l’Italia, infatti, è un concentrato di stile e tecnologia, con un design fresco, giovane e funzionale, ma anche con sistemi di infotainment all’avanguardia, elemento imprescindibile che ha reso inconfondibile il piccolo SUV.

Le novità? Componenti top di gamma come i fari full LED, i cerchi da 18 pollici Nuclear e il Seat Virtual Cockpit 2.0. Dal punto di vista delle chicche di stile nell’abitacolo, il brand spagnolo ha deciso di regalare esperienze uniche alla guida, col volante in pelle, vetri posteriori oscurati e bocchette di aerazione in colore grigio metallico e vernice metallizzata, per arricchire ancora di più un modello che ha fatto le fortune di Seat diventando l’auto più venduta dell’intero brand.

Un modello che anche nella sua versione Black Edition si presenta comodo e maneggevole alla guida in città, ma anche divertente e capace di offrire un’ottima tenuta di strada fuori dai centri urbani.

Il prezzo del SUV per l’Italia

Sotto il cofano della nuova Arona è disponibile un propulsore da 95 CV benzina (1.0 TSI) per cercare di soddisfare le aspettative della clientela. Una scelta, si augura Seat, che possa far proseguire nel miglior modo possibile le fortune di un modello che in Italia, dal 2017 a oggi, ha registrato oltre 45.000 unità vendute. Un successo sperato, ma di certo non assicurato nei confini nostrani in cui ogni arrivo di una nuova auto è un rischio per i brand. Un azzardo, si fa per dire, che Seat ha vinto alla grande.

E in vista dell’arrivo di Seat Arona Black Edition in Italia, la Casa spagnola ha deciso di dedicare al mercato italiano una formula speciale per l’acquisto del SUV. Il compatto, infatti, rientrerà nella formula Seat Senza Pensieri, un finanziamento unico che garantisce il valore finale dell’auto. Nello specifico, fa sapere la Casa, è possibile acquistare questa versione speciale di Seat Arona 1.0 TSI 95 CV con 35 rate da 199 euro al mese, TAN 2,95% (TAEG 4,09%) a fronte di un anticipo da 3.000 euro (maxi rata finale 13.393,98 euro fino ad un massimo di 30.000 chilometri).