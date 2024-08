Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: iStock Anche a luglio le classifiche di vendita europee vedono i SUV indiscussi protagonisti con numeri in positivo

Non sembra conoscere crisi il segmento dei SUV. Gli Sport Utility Vehicles continuano ad essere la prima scelta da parte degli automobilisti di tutta Europa e le Case, consapevoli dei profitti che genera questa tipologia di vetture, sfornano senza sosta modelli nuovi o intriganti restyling così da strizzare l’occhio anche a quella fetta di consumatori ancora indecisi. I numeri di vendita registrati a luglio in Europa confermano ancora una volta come i SUV rappresentino la forza trainante per i costruttori.

Percentuali in crescita rispetto al 2023

L’analisi condotta da JATO ha evidenziato un dato incontrovertibile. Nel mese di luglio 2024 in tutta Europa sono state immatricolate 1,3 milioni di automobili con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo di 12 mesi fa. Impressionante, però, è scoprire quanti siano stati i SUV immatricolati nel mese di luglio 2024: ben il 54% del totale. Rispetto al mese di luglio 2023 l’incremento è stato pari al 6% ed i nuovi SUV presenti sulle strade europee sono stati 554.000.

Se si analizzano i numeri da inizio anno sino allo scorso mese di luglio, inoltre, si può notare come l’incremento di vendite di SUV in Europa abbia toccato la percentuale del + 5% con un totale complessivo di ben 4,2 milioni di veicoli a ruote alte circolanti sulle strade del Vecchio Continente. Certo, i tradizionalisti storceranno il naso davanti a questi numeri, ma è innegabile come ormai i consumatori abbiano indicato la via ai costruttori.

Se una ventina d’anni fa erano le monovolume e le station wagon le vetture maggiormente richieste da chi aveva necessità di spazio in abbondanza, oggi il mercato ha decretato i SUV come nuovi veicoli adatti per queste esigenze. Le Case hanno intercettato i gusti del pubblico affascinato da questi veicoli con seduta alta da terra ed hanno declinato i SUV in ogni salsa prevedendo nei listini modelli in grado di sostituire sia la classica utilitaria che le vetture di lusso.

Volkwagen T-Roc, il SUV più venduto in Europa

Interessante notare come il gruppo automobilistico leader nel mercato dei SUV in Europa sia Volkswagen. Il colosso tedesco ha mantenuto il comando della classifica con una quota del 26%, seguito da Hyundai-Kia con il 12% e da Stellantis con l’11,5%. Da sottolineare, poi, come siano i C-SUV a dominare le classifiche di vendita con un 216.000 unità complessive e un + 3% rispetto allo scorso anno, mentre un vero e proprio boom di vendite è stato fatto registrare dai B-SUV con un + 14% e 204.300 unità.

Oltre i nomi dei grandi gruppi, oltre le percentuali, è interessante capire quale sia stato il SUV più venduto in Europa a luglio e questo è un veicolo del gruppo VW. Se in testa alla classifica, infatti, troviamo la Dacia Sandero con un totale di 22.398 immatricolazioni, la Volkswagen T-Roc segue con 19.254 unità vendute. Questo dato conferma come alle spalle di una utilitaria ormai pienamente apprezzata trovi spazio sul mercato un SUV che sembra non patire gli anni sulle spalle.

Scorrendo la classifica si può notare come in terza posizione sia presente un B-SUV particolarmente apprezzato come la Toyota Yaris Cross con 17.314 immatricolazioni, mentre alle spalle della giapponese stupisce in positivo la presenza di un’altra Dacia, la Duster. La terza generazione del SUV rumeno ha fatto breccia nel cuore di ben 15.884 automobilisti europei grazie ad un design molto ben riuscito e contenuti di sostanza sotto pelle.

Leggendo questi numeri ed analizzando i dati è dunque chiara quale sia la direzione del mercato, con buona pace dei puristi. Gli automobilisti europei vogliono sempre di più veicoli a ruote alte, con una seduta in grado di dominare la strada, uno spazio interno adeguato alle esigenze di una moderna famiglia ed un look che strizza l’occhio nemmeno troppo velatamente ai fuoristrada. Tutte queste richieste sono racchiuse in un involucro chiamato SUV.