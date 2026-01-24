Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Toyota L'edizione limitata è dedicata a Sébastien Ogier

Toyota ha presentato una nuova limited edition di grande interesse: si tratta della GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition, un’evoluzione della GR Yaris che debutta in occasione della prima tappa del Campionato Mondiale Rally FIA (WRC) 2026, il Rallye Monte-Carlo. Si tratta di un progetto ricco di potenzialità e che è stato realizzato per celebrare un evento ben preciso. Ecco tutti i dettagli in merito al modello, ancora in sviluppo ma destinato a ritagliarsi uno spazio da protagonista tra gli appassionati.

Un’edizione speciale

La nuova GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition è stata realizzata da Toyota, come suggerisce il nome stesso, con l’obiettivo di rendere omaggio al pilota del TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, Sébastien Ogier, vincitore del Campionato Mondiale Piloti 2025 dopo aver conquistato sei vittorie e un totale di dieci podi. Per Ogier si è trattato del nono titolo mondiale, un risultato che eguaglia il record esistente e che conferma, ancora una volta, la straordinaria carriera del pilota. Questa nuova edizione speciale, in una versione di prototipo, è stata presentata lo scorso 22 gennaio, sullo sfondo dell’iconico porto di Monaco, in occasione della partenza del rally che lo stesso Ogier affronterà per l’undicesima volta in carriera, segnando un altro record storico.

Solo per pochi

Solo pochi appassionati potranno acquistare la nuova Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. La Casa nipponica, infatti, ha confermato che l’edizione speciale sarà limitata a un totale di 200 unità che saranno distribuite in tutto il mondo. Solo un lotto di 100 unità sarà destinato al mercato europeo. Il modello si basa sulla GR Yaris Aero Performance e propone diversi equipaggiamenti esclusivi che, secondo la Casa, riflettono le preferenze e lo stile di guida del campione francese. La versione speciale della GR Yaris potrà contare, in particolare, due modalità di guida speciali per la trazione integrale con la SEB che utilizza una distribuzione di coppia 40:60, per uno stile più orientato verso la trazione posteriore, e la MORIZO, che massimizza il controllo e le prestazioni in curva. Da segnalare anche il colore Black Gravite per la carrozzeria che viene affiancato a cerchi neri opachi. Le pinze dei freni sono rifinite in un caratteristico blu Ogier mentre la griglia anteriore si caratterizza per la presenza di un accento tricolore ispirato alla bandiera francese, tonalità che ritornano anche all’interno dell’abitacolo, ad esempio sul volante.

La GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition è ancora un “work in progress” con la vettura che sta affrontando la fase di sviluppo. Di conseguenza, fa sapere la Casa nipponica, il progetto potrebbe subire delle piccole variazioni rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi. La versione definitiva della nuova limited edition sarà svelata nel corso delle prossime settimane (per il momento non c’è ancora una data ufficiale) e solo in quell’occasione saranno ufficializzati tutti i dettagli relativi alle prestazioni e al comparto tecnico oltre che saranno chiarite le caratteristiche del veicolo e tutte le personalizzazioni per l’abitacolo e per la carrozzeria esterna.