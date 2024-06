FIAT e Pigna: connubio per un mondo colorato e sostenibile

"The Color Energy FIAT X PIGNA”. Nasce una nuova collaborazione tra FIAT e Pigna

Prende il via la collaborazione tra FIAT e Cartiere Paolo Pigna S.p.A. con l’iniziativa “The Color Energy FIAT X PIGNA”. Questa edizione limitata nasce con l’obiettivo di celebrare e diffondere il colore nella vita quotidiana, colorando quaderni e notebook Pigna con la palette cromatica della FIAT 600 Hybrid. Per la prima volta in assoluto, sarà lanciata una scatola di pennarelli che conterrà tutti i colori tranne il grigio, simbolo dell’addio di FIAT alle auto grigie.

The Color Energy: un movimento “Social”

“The Color Energy FIAT X PIGNA” non è solo una limited edition, ma anche un movimento social volto a diffondere il potere dei colori a scuola, a casa e a bordo della FIAT 600 Hybrid. Questo progetto si inserisce nella campagna #NoMoreGrey di FIAT, che punta a eliminare il grigio dalla vita per diffondere energia e positività attraverso i colori.

Fonte: Ufficio Stampa FIAT

Addio al grigio

Dalla scorsa estate, FIAT ha smesso di produrre auto grigie. La prima vettura di questo nuovo corso è stata Nuova FIAT 600, seguita dagli altri modelli della gamma FIAT. Questa decisione sottolinea l’importanza dei colori nella vita, incarnando la spensieratezza e il gusto italiano. La nuova tavolozza cromatica di FIAT, ispirata alle bellezze paesaggistiche italiane, rafforza la leadership del marchio come simbolo di gioia, colori e ottimismo.

Cromoterapia nella FIAT 600

Nuova FIAT 600 è la prima compatta a offrire la cromoterapia. I clienti possono selezionare fino a otto colori diversi per la luce ambientale e l’ambiente radio, con combinazioni predefinite tono su tono e un totale di 64 abbinamenti diversi. Questo offre un’esperienza di guida unica e personalizzata, in linea con il colore dell’auto e l’umore del guidatore.

Un progetto educativo

Parte della collaborazione tra FIAT e Pigna include un progetto educativo che utilizza i quaderni Pigna per sensibilizzare le nuove generazioni sui vantaggi della mobilità sostenibile, in particolare attraverso l’uso di auto elettriche e ibride. Questa iniziativa promuove una cultura ambientale positiva, consapevole e informata, che abbraccia i valori di qualità, sostenibilità e inclusività.

L’importanza dell’educazione

A partire da settembre, con l’avvio dell’anno scolastico, oltre un milione e mezzo di quaderni Pigna verranno distribuiti in tutta Italia. Questi quaderni conterranno informazioni sulla tecnologia delle auto elettriche e ibride, spiegando ai giovani e alle loro famiglie i vantaggi di queste tecnologie. Questo progetto sottolinea l’importanza di un’educazione ambientale che prepari le nuove generazioni a un futuro più sostenibile.

Lanci di prodotto e showroom

In occasione del lancio di Nuova 600 Hybrid, FIAT ha annunciato la collaborazione con Pigna presso tutti gli showroom italiani. Pigna, azienda leader nel settore cartotecnico, darà vita a una colorata linea di prodotti Pigna Monocromo brandizzati Nuova FIAT 600. Questa collaborazione unisce due marchi storici italiani che condividono valori come l’ingegnosità, la bellezza del Made in Italy, la ricerca nel design, la tecnologia e la sostenibilità.

Una storia di creatività tutta italiana

FIAT e Pigna hanno utilizzato la creatività italiana per realizzare prodotti unici che sono entrati nell’immaginario collettivo degli italiani. Questi prodotti combinano accessibilità e design di successo, rispondendo alle esigenze delle famiglie italiane. Nuova FIAT 600, ispirata alla sua antenata degli anni ’50, si posiziona nel cuore del segmento B e segna un passo avanti nella strategia di elettrificazione del brand.

La strategia di elettrificazione FIAT

Nuova FIAT 600 è disponibile sia in versione 100% elettrica che ibrida. La tecnologia ibrida permette un’esperienza di mobilità elettrica senza necessità di ricaricare la batteria, garantendo consumi ridotti e emissioni di CO2 inferiori fino al 15% rispetto a un motore termico con cambio automatico. Questa scelta risponde alle diverse esigenze dei clienti, offrendo una guida fluida e sostenibile.

Un futuro sostenibile

Il passaggio alle auto elettriche ed elettrificate richiede una sinergia tra diversi settori industriali, istituzionali e di servizi, accompagnata da un’evoluzione culturale verso un’ambientalismo consapevole. FIAT e Pigna si impegnano insieme a promuovere questa evoluzione attraverso progetti educativi che spiegano i vantaggi delle auto elettriche e ibride.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Giuseppe Galassi, Managing Director di FIAT e Abarth in Italia, afferma: “FIAT e Pigna vogliono ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività il domani. Nuova FIAT 600, elettrica e ibrida, prosegue il nostro cammino tra le famiglie, i giovani e tutti coloro che ricercano design e affidabilità in un’auto accessibile. Eliminando il colore grigio dalla nostra offerta, ci avviciniamo ai valori del brand e alle radici italiane.”

Massimo Fagioli, Amministratore Delegato e Presidente di Cartiere Paolo Pigna S.p.A., aggiunge: “Siamo felici di collaborare con FIAT in questo importante progetto di diffusione della mobilità sostenibile. La nostra visione del futuro, aperta e inclusiva, si riflette nei valori condivisi e nella coerenza di questa partnership. Pigna rappresenta colore, qualità, sostenibilità e inclusività, e siamo orgogliosi di unirci a FIAT in questa iniziativa.”

Un connubio di successo

La collaborazione tra FIAT e Pigna rappresenta un connubio di successo tra due marchi storici italiani che condividono valori di sostenibilità, qualità e innovazione. Questa partnership non solo celebra il colore e la creatività italiana, ma contribuisce anche a promuovere una mobilità più sostenibile e una cultura ambientale positiva. Con “The Color Energy FIAT X PIGNA”, il futuro è più colorato e sostenibile.