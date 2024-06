Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

La Peugeot 208 porta al debutto sul mercato l’i-Cockpit 3D, grazie alla disponibilità di un quadro strumenti digitale tridimensionale, per entrare in un’altra dimensione della guida. Il quadro strumenti 3D, infatti, adotta una tecnologia che integra un display con due diversi piani di lettura, in funzione dell’importanza ed urgenza dell’informazione da comunicare al guidatore.

Tale tridimensionalità permette di ridurre il tempo di reazione per la lettura degli avvisi e, in caso di pericolo, aumenta la sicurezza di guida. Sicurezza determinata anche dalla lettura più immediata delle informazioni fornite dal quadro strumenti, posizionato più in linea con l’asse visivo della strada. Elemento, quest’ultimo, che riduce l’affaticamento visivo durante la guida e, unito al minor movimento delle braccia dovuto ad un volante compatto, contribuisce ad elevare in maniera tangibile il comfort di guida.

Piacere di guida

Il piacere di guida, da sempre nel DNA della gamma Peugeot, è esaltato dal volante compatto ed appiattito che va posizionato più in basso di un’auto normale. Le dimensioni ridotte della corona rendono l’auto più reattiva ed ancor più appagante da guidare, grazie anche alla nuova piattaforma multienergia CMP su cui è costruita Nuova 208, vincitrice del premio di Auto dell’Anno 2020, ; un telaio rigido ma anche molto leggero, per una guida agile e dinamica. Inoltre, con un volante così compatto si ha un maggior controllo del veicolo, perché l’auto è più reattiva ai comandi impartiti dal guidatore, elevando così la sicurezza di guida.

Il sistema di infotainment touchscreen da 7 o 10 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, consente di accedere a ogni contenuto multimediale e di navigazione con semplicità e immediatezza. Rimanere al passo coi tempi significa anche questo: definire livelli di connettività eccellente. Siccome gli smartphone sono ormai diventati una sorta di estensione della nostra personalità, i player della filiera automotive cercando di dare il meglio di sé su tale fronte. Non si tratta solo delle realtà premium, bensì pure di quelle generaliste, intenzionate a lasciare il segno. Il proliferare continuo della concorrenza impone uno sforzo supplementare, e il marchio del Leone ne prende atto. Esitare significherebbe, infatti, concedere un vantaggio competitivo alle rivali inammissibile.

Lo staff del Leone, esperto in materia, compie un ulteriore salto di qualità, per distinguersi dalle avversarie nelle concessionarie. Grazie all’i-Cockpit fornisce una prova tangibile e inoppugnabile del savoir faire tra le proprie fila. Le ore di competenze ed esperienza profuse dalla squadra interna ha consentito di toccare degli standard molto elevati. Pensare che ciò basti significa forse sottovalutare gli ostacoli da incontrare lungo il cammino, a maggior ragione perché le contendenti arrivano da ogni dove. Al tempo stesso, però, sarebbe ingeneroso definirlo un qualcosa di poco conto.

Connessione 4G e sistemi ausiliari alla guida (ADAS)

La connessione 4G garantita permette di accedere a una pletora di servizi online, tra cui il Peugeot Connect SOS & Assistance e il Peugeot Connect Navigation. Scaricato sul rispettivo telefonino, con l’app MyPeugeot si controllano da remoto parecchie funzioni del veicolo, tipo il livello del carburante e la pressione degli pneumatici. Inoltre, il Mirror Screen fa sì che quanto appare sul cellulare venga traslato sullo schermo a sfioramento tattile della vettura, per utilizzare le applicazioni preferite in maniera sicura e confortevole.

Un capitolo a parte è poi necessario aprirlo sulle tecnologie ausiliarie alla guida, altrimenti note con l’acronimo ADAS. Dal Lane Departure Warning System al Distance Alert System, le varie soluzioni assicurano una user-experience di ottimo valore. La nuova Peugeot 208 è disponibile in cinque differenti allestimenti: Active, Style, GT Line, GT e Business. Inoltre, è possibile scegliere fra diverse motorizzazioni, a benzina, diesel ed elettriche. Nessuno ne esce, perciò, scontento, né le anime ecologiste né chi predilige i vecchi sistemi di combustione interna. In termini di capienza, la francesina è disponibile in due configurazioni: a tre o a cinque porte, in modo da adattarsi al personale stile di vita.