Tecnologia di ultimissima generazione, motore elettrico e zero emissioni, dimensioni e aspetto da monovolume alto di gamma: questo e molto altro è Volvo EM90, vettura di fascia premium con la quale la Casa prometto al pubblico di potersi ritagliare spazio per la propria vita, sempre più difficile da prendere, in questo mondo così frenetico, pieno di doveri e impegni.

Un modello che Volvo ha progettato come luogo in cui trovare il tempo per stare insieme, pensare o anche solo rilassarsi, che non è mai scontato. Per intrattenersi con le persone care, per trovare pace mentale e arricchire la propria esistenza.

L’esperienza a bordo

Volvo EM90 promette di vivere a bordo un’esperienza premium di livello superiore, oltre a tutto ciò che ci si aspetta da un’auto del marchio: il design scandinavo ormai iconico e riconoscibile, ben 96 anni di esperienza nel campo della sicurezza, il massimo del confort e una tecnologia all’avanguardia.

Jim Rowan, CEO di Volvo Cars, ha dichiarato: “Sarà anche un vecchio cliché, ma non c’è nessun posto come la propria casa. Un luogo in cui stare con i propri cari, in cui essere veramente se stessi. È questa sensazione di casa che ha ispirato la nostra nuova EM90, un’auto che lascia spazio alla vita”.

Nuovo standard estetico

Volvo vuole introdurre delle novità nel segmento delle monovolume, e lo fa partendo proprio dal design della sua nuova EM90. Internamente è stata progettata per essere un salotto in movimento. Offre agli occupanti il massimo confort, grazie a dettagli stilistici di gusto scandinavo che garantiscono un’esperienza di qualità elevata.

Ma quello che colpisce al primo sguardo ovviamente è il design esterno. Nella sezione anteriore, vediamo i proiettori a martello di Thor, che danno al veicolo un aspetto imponente, il volto fiero e sicuro di una Volvo. I fari sono l’elemento centrale, il frontale si illumina e include, per la prima volta su una Volvo, un logo luminoso.

Al posteriore troviamo il logotipo illuminato e l’elegante linea dei gruppi ottici, che rendono questa nuova e splendida EM90 un modello che si distingue nel panorama del design moderno e di qualità. Si evolvono anche gli iconici fari posteriori verticali Volvo, si allungano sia verso l’alto che verso il basso. La nuova monovolume Volvo EM90 è disponibile in quattro colori esterni dalle tonalità calde ispirate all’interazione tra natura e luce.

Ricarica e autonomia elettrica

Come abbiamo detto in apertura, la prima monovolume di Volvo è anche completamente elettrica. La nuova EM90 garantisce un’autonomia fino a 738 chilometri, l’auto è dotata di una batteria da 116 kWh e il tempo per ricaricarla dal 10 all’80% è previsto in meno di 30 minuti. Alimentata da un motore elettrico con potenza di 200 kW, la EM90 prevede uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi.

Al pari del SUV di punta della Casa, Volvo EX90, che conosciamo molto bene, la nuova EM90 è provvista di tutti i componenti necessari per consentire la ricarica bidirezionale. Una nuova funzione che permette di utilizzare la batteria della prima monovolume Volvo come power bank per ricaricare altre auto o altri dispositivi elettrici.

La sicurezza alla guida

La nuova monovolume Volvo EM90 dispone della tecnologia Safe Space, che Volvo ha progettato per tutelare tutti coloro che si trovano all’interno e all’esterno dell’auto e che permette di portare in un nuovo segmento i 96 anni di esperienza del brand nel campo della sicurezza.

Volvo vanta inoltre ampie conoscenze fondate sull’analisi degli incidenti verificatisi in condizioni reali, e questo è un gran punto di forza per l’azienda. La presenza di un’ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida a bordo dell’EM90 è resa possibile da un’avanzata potenza di calcolo e da una serie completa di sensori con telecamere ad alta definizione, telecamere Surround View, radar a onde millimetriche e radar a ultrasuoni.

Il comfort a bordo non ha paragoni

Quella che si vive all’interno della nuova monovolume di Volvo è un’esperienza senza eguali. Un ulteriore livello di confort è assicurato infatti dalla tecnologia di isolamento acustico e di soppressione del rumore stradale, ma anche dalle sospensioni pneumatiche a doppia camera e dagli pneumatici silenziosi. Tecnologie che aiutano a ridurre al minimo i rumori che arrivano dall’esterno, dando all’utente la possibilità di godere pienamente dell’eccellente qualità dell’audio proveniente da ben 21 diffusori Bowers & Wilkins integrati.

Gli occupanti hanno inoltre la possibilità di utilizzare altre avanzate tecnologie pensate per render loro la vita più facile e piacevole. Grazie alla potenza di calcolo fornita dalle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies di serie e alla connettività 5G, dove disponibile, Volvo EM90 garantisce un’esperienza digitale straordinaria.

L’assistente vocale facilita la connessione con l’auto, rendendola interattiva e divertente. Sullo schermo del sistema di infotainment da 15,4 pollici viene visualizzato un nuovo avatar Volvo, ispirato alla natura scandinava. È meraviglioso. La Casa ha aggiunto anche un nuovo schermo supplementare ad alta definizione da 15,6 pollici, integrato nel tetto, che può essere abbassato quando anche la famiglia ha voglia di intrattenimento alla famiglia oppure per partecipare a una riunione di lavoro.

Questo schermo in particolare fa parte di una serie di altri display multifunzionali e superfici intelligenti che danno la possibilità agli occupanti di ricreare differenti ambienti e scenari all’interno dell’abitacolo. Tramite un semplice interruttore o un comando all’assistente vocale è possibile infatti trasformare l’interno dell’auto in un teatro, in una sala riunioni o in una camera da letto per i passeggeri posteriori.

Anche la prima monovolume Volvo EM90, come tutti i nuovi modelli della Casa, si perfezionerà nel tempo grazie agli aggiornamenti software in modalità over-the-air. La chiave digitale e le funzioni di comando a distanza tramite l’app di Volvo Cars facilitano l’accesso e il controllo dell’auto.

E come Jim Rowan ha commentato: “La Volvo EM90 è un’auto elettrica estremamente confortevole dotata di un abitacolo intelligente, di ricarica rapida, di un’autonomia da primato, dell’esclusivo linguaggio stilistico di Volvo e di un elevato livello di qualità in ogni dettaglio. Ma ancora più importante è quello che fa per voi. Vi dà spazio per comunicare. Spazio per creare. Spazio per rilassarvi. Spazio per voi e per coloro che vi circondano”. L’auto arriverà prima sul mercato cinese e oggi è già disponibile per il pre-ordine da parte dei clienti interessati in Cina.