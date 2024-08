Fonte: Sotheby's Ferrari, Bugatti e molto altro: 8 supercar in vendita all'asta

Tra il 15 e il 17 di agosto si svolgerà a Monterey un’esclusiva vendita all’asta, gestita da Sotheby’s, che vedrà come protagoniste otto supercar rarissime. Si tratta di modelli esclusivi, realizzati con una produzione limitata e, in alcuni casi, noti solo ai veri appassionati. Come facilmente ipotizzale, la base d’asta per i modelli in questione è molto asta e, come da tradizione, il prezzo finale di vendita potrebbe essere molto più alto rispetto alle stime di Sotheby’s. In alcuni casi, infatti, le supercar in vendita potrebbero diventare degli elementi centrali delle collezioni dei più grandi collezionisti al mondo.

Ci sono anche Ferrari e Bugatti

Uno dei pezzi pregiati dell’asta di Sotheby’s è la Ferrari 512 TR Spyder, uno dei due esemplari della supercar, una delle più recenti evoluzioni della Testarossa, prodotta nel 1993 a Maranello e realizzata da Pininfarina. L’esemplare ha una colorazione che unisce tre diverse varietà di blu. Il suo valore stimato è compreso tra 2,7 milioni di dollari e 3,5 milioni di dollari. Tra i modelli in vendita all’asta a Monterey c’è la Bugatti EB110 SS Prototype del 1993. Si tratta di una versione speciale, da 603 CV di potenza e con una velocità massima di 351 km/h, della EB110 GT, uno dei modelli che ha segnato il rilancio del marchio. Quest’esemplare è stato realizzato in appena 30 unità di cui 7 prototipi. L’unità in vendita è proprio il primo prototipo realizzato da Bugatti e viene stimata tra i 2,4 e i 2,8 milioni di dollari.

Le altre supercar

Più economica, ma non per questo meno interessante, è la Vector Avtech WX-3 Prototype del 1993, realizzata dall’americana Vector Motors.L’esemplare in vendita è una riedizione del modello originale ed è stata realizzata con un motore biturbo V8 da 7 litri in grado di raggiungere i 1.000 CV di potenza massima e una velocità massima, secondo il produttore, di ben 399 km/h.

Il modello non entrò mai in fase di produzione, anche per via di alcuni problemi legali dell’azienda. L’esemplare è stato restaurato nel 2019 ed ha percorso poche migliaia di chilometri. Il suo valore stimato è compreso tra 1,3 e 1,5 milioni di dollari. Da segnalare anche la Vector Avtech WX-3R Roadster Prototype, realizzata sempre nel 1993 e, anche in questo caso, mai andata oltre lo stadio di prototipo. Il valore stimato è compreso tra 1,3 e 1,5 milioni di dollari.

Spazio anche alla Cizeta V16T, un altro modello del 1993. La supercar in questione è stata realizzata dall’italiana Cizeta, azienda fondata da Claudio Zmpolli, ex Lamborghini. Il modello è dotato di un motore V16 da 6 litri ed il suo design porta la firma di Marcello Gandini, design che ha realizzato alcuni modelli iconici per il mondo delle quattro ruote come la Lamborghini Countach e la Lancia Stratos. Solo 9 unità sono state prodotte di questa supercar che ha un valore stimato compreso tra 700.000 e 900.00 dollari.

Da segnalare anche la presenza della Isdera Imperator 108i Series 2, supercar del 1991, dotata di un motore V8 realizzato da Mercedes-Benz e realizzata in appena 30 esemplari. Il valore stimato per questa supercar tedesca è compreso tra 800.000 dollari e 1 milione di dollari. Tra i modelli in vendita all’asta c’è anche la Vector W8 Twin Turbo del 1991. Questa vettura americana è stata realizzata in appena 17 esemplari. L’unità in vendita è l’unica realizzata con una particolare colorazione viola. Il valore è compreso tra 800.000 dollari e 1 milione di dollari. All’asta è disponibile anche la Vector M12 del 1996, realizzata in 14 unità e dotata di un V12 da 7 litri in grado di garantire 500 CV di potenza. L’esemplare si basa su un’altra icona del mondo delle quattro ruote, la Lamborghini Diablo.