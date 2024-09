Fonte: mecum.com

Tra le auto che hanno scritto la storia del cinema c’è spazio anche per la Ford Interceptor protagonista del film Blues Brothers 2000, il seguito dell’originale The Blues Brothers. L’esemplare apparso nel film sarà venduto all’asta, diventando, inevitabilmente, un oggetto da collezione per tutti gli appassionati, sia del mondo delle quattro ruote che dei cimeli legati al mondo del cinema. A gestire l’asta sarà Mecum. Si tratta di una vendita molto attesa: l’esemplare è unico ed è appartenuto a uno dei Blues Brothers “originali” che ha tenuto la vettura dopo la fine delle riprese del film per un certo periodo. Ecco i dettagli su questa nuova vendita all’asta.

Direttamente da Blues Brothers 2000

La storia della Ford Crown Victoria Police Interceptor di Blues Brothers 2000 è molto particolare. La vettura è stata utilizzata durante le registrazioni del film e, al termine delle riprese, è diventata di proprietà di Dan Aykroyd, protagonista del film (oltre che sceneggiatore insieme al regista John Landis), oltre che del primo The Blues Brothers. Successivamente, Aykroyd decise di vendere la vettura, con l’obiettivo di ricavare dei fondi da donare al Chithalen Memorial Fund. Dopo alcuni passaggi di proprietà, la vettura è ora pronta per una nuova vendita all’asta che sarà gestita, come detto, da Mecum.

La vendita all’asta della Ford Interceptor di Blue Brothers 2000 è programmata per il prossimo mese di ottobre. Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito al prezzo di partenza ma è chiaro che, considerando l’esclusività del modello, la valutazione sarà alta. La Police Interceptor in vendita all’asta è dotata di un motore Ford Windsor V8 (la Casa americana, ancora oggi, non intende abbandonare i motori termici) e, rispetto al modello originale, si caratterizza per circa 15.000 dollari di modifiche aggiuntive, che vanno ad arricchire la vettura. A incrementare il valore della vettura ci sono alcuni documenti, compresa la prima registrazione di proprietà a nome di Dan Aykroyd. Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito mecum.com.

Un’icona americana

La base di partenza dell’auto è la Ford Crown Victoria Police Interceptor, modello realizzato dalla Casa americana tra il 1992 e il 2011 (a partire dalla Ford Crown Victoria) per le Forze dell’Ordine in Nord America. Il modello è stato realizzato in due generazione, registrando, nel corso degli anni, diverse novità, sia dal punto di vista del comparto tecnico che per quanto riguarda il design.

Si tratta di una classica sedan, con carrozzeria a quattro porte, lunga quasi 5,4 metri. Il modello, quindi, non è solo un’auto iconica per il mondo del cinema ma rappresenta un vero e proprio pezzo di storia del mondo delle quattro ruote americano (oltre che negli USA, il veicolo è stato utilizzato, in varie versioni, anche in Canada, in Messico e, in modo limitato, persino in alcuni Paesi europei e del Medio Oriente).

Secondo le informazioni pubblicate su Wikipedia, l’ultimo lotto di Ford Crown Victoria Police Interceptor è stato acquistato dalla Kansas Highway Patrol, nel 2011. Attualmente, nonostante la produzione sia terminata da diversi anni, ci sono ancora molti esemplari del veicolo “in servizio”. Il Los Angeles County Sheriff’s Department nel 2023 contava ancora oltre 400 esemplari in attività, impegnati nel pattugliamento delle strade e in altre attività.