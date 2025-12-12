Ufficio Stampa BMW BMW Italia avvia una collaborazione con Achille Lauro per raccontare la propria alta gamma

Il contenuto conta, ma oggi conta forse ancora di più il modo in cui ti sai raccontare. Stabilire una relazione di fiducia col pubblico richiede anche il giusto messaggero, e quel messaggero, per BMW Italia, si chiama Achille Lauro. Con una partnership strategica, la Casa automobilistica e il cantante italiano, uno dei massimi esponenti della sua generazione, danno vita a una partnership basata sull’affinità di valori: l’evoluzione continua e il controllo dell’immagine.

Una partnership che va oltre il testimonial

La carriera di Achille Lauro è stata caratterizzata fin dagli alborti dallo spostamento dei confini, spesso culturali, e BMW è da tempo impegnata a raccontare la fascia alta della gamma attraverso un sistema dove stile, visione e posizionamento vanno di pari passo. Da qui nasce l’incontro, da una vettura tanto potente nella tecnologia quanto nel linguaggio adottato verso le nuove generazioni.

A Lauro competerà il ruolo di brand voice dell’alta gamma BMW in Italia. Un interprete del sentiero percorso dalla potenza bavarese, una figura chiamata a dare forma narrativa a un mondo fatto di modelli iconici, materiali ricercati e scelte stilistiche precise. Anziché rimanere ancorato nel perimetro della comunicazione istituzionale, il produttore tedesco punta su messaggi personalizzati per ottenere ascolto.

Il debutto alla Prima della Scala

E quale cornice migliore della Prima della Scala per uscire allo scoperto? In uno degli eventi di maggiore risonanza dell’intero anno, ha preso il via la collaborazione, con BMW Italia che ha accolto Achille Lauro durante la serata inaugurale. In un periodo caldissimo per la musica popolare (non manca tanto al Festival di Sanremo 2026, diretto artisticamente e presentato da Carlo Conti), l’artista occupa il centro della scena nel suo stile.

Ma la partnership non si esaurisce in una presenza simbolica. La missione è costruire un dialogo nel tempo, basato su un approccio affine sia all’identità di BMW sia di Lauro, in cui la sperimentazione e la ricerca di strade innovative è all’ordine del giorno. Su questa base vedrà la luce uno storytelling articolato, pensato per svilupparsi nei prossimi mesi attraverso una pluralità di canali, tra cui eventi esclusivi legati ai modelli di maggiore richiamo della gamma BMW. In parallelo verranno portati avanti contenuti digitali e live experience per inserire l’auto in uno scenario narrativo ampio basato su design, performance e visione.

Sul valore delle scelte prende forma una strategia rivolta a un pubblico sensibile ai dettagli. In tal senso, il nome di Achille Lauro calza a pennello: un’icona della musica mai banale, aperta alla trasformazione costante di un’immagine talvolta controversa, ma sempre magnetica.

Dal canto suo, BMW rafforza il posizionamento nel comparto premium e conferma la sua propensione a sperimentare, senza mai perdere di vista né la clientela né ciò che rappresenta nell’immaginario comune. Attraverso una serie di tappe distribuite nel tempo, il progetto contribuirà a consolidare l’aura di eleganza contemporanea che circonda le vetture del costruttore tedesco. Sullo sfondo il gruppo continua a integrare il tema della sostenibilità nel racconto della propria attività come elemento strutturale. Pur provenendo da mondi diversi, i due percorsi condividono la stessa esigenza: restare riconoscibili mentre cambiano.