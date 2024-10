Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: AC Schnitzer La BMW M850i della Polizia tedesca è ancora più veloce con il tuning di AC Schnitzer

“Tune it! Safe!”. Promossa dall’Associazione dei tuner tedeschi (VDAT) dal 2005, è il nome dell’iniziativa capace di raccogliere l’interesse generale, complice l’appoggio pubblico degli enti governativi. E la Polizia ringrazia, sicché, tra i bolidi più spettacolari mai concessi alle autorità, ha avuto il piacere di ricevere dal preparatore teutonico AC Schnitzer ha offerto una BMW M850i ad hoc nel 2021.

Con l’endorsement del ministero Federale dei Trasporti e delle Infrastrutture Digitale, l’evento, a cadenza annuale, vede diversi customizzatori “mettere mano” sul parco macchine delle istituzioni addette alla sicurezza pubblica, senza scendere a compromessi in termini di protezione. Ciò dimostra come un tuning vistoso non significhi piegare le leggi.

La base era, a onor del vero, già convincente della BMW M850i, come si confà alle creazioni della Casa bavarese, ma l’intervento degli specialisti gli ha conferito un boost ulteriore. Uno degli “assi nella manica” è rappresentato dalle sospensioni sono a controllo elettronico. Seppur significativo, il dettaglio passa in secondo piano, dato l’eccezionale motore montato sotto il cofano: un otto cilindri biturbo da 620 CV e 850 Nm di coppia motrice massima.

Un motore eccezionale

Situata ad Aquisgrana, AC Schnitzer è un fuoriclasse del tuning. Questo grazie agli specialisti in organico, il cui talento non è inferiore alle ambizioni. Nel caso della BMW M850i, le proprietà meccaniche erano di prim’ordine, essendo stato curata dalla divisione “M”, deputata dall’Elica a massimizzare le performance della gamma.

Il cuore pulsante scelto dai professionisti , un V8 biturbo da 4.4 litri, permette di alzare l’asticella. Spinta da 620 CV e 850 Nm, completa lo sprint da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi, mentre la velocità massima è di 310 km/h. In aggiunta al propulsore, i tecnici hanno inserito un impianto di scarico a due uscite in carbonio. Il sistema garantisce un sound ottimo, conformemente ai limiti dei decibel fissati dalle leggi nazionali con il silenziatore sportivo. In lega leggera, i nuovi cerchi da 21 pollici vengono avvolti da pneumatici Hankook Ventus S1 Evo 3.

Largo ricorso al carbonio

Dalla conclamata leggerezza a resistenza, il carbonio è stato usato anche per lo splitter anteriore, le minigonne, lo spoiler posteriore e il diffusore. Al posto delle sospensioni tradizionali, come già detto in precedenza, opera un kit regolabile a controllo elettronico ed escursione ridotta, testato sia al Nurburgring sia su strade pubbliche. Le nuove molle permettono un abbassamento del telaio.

Per quanto riguarda il profilo estetico, la BMW M850i by AC Schnitzer “veste” una livrea speciale, quella della Polizia tedesca, ottenuta mediante il cosiddetto “wrapping”. Diventata sempre più popolare, scelto pure da celebri calciatori italiani come Alessandro Bastoni e Gianluca Scamacca, la tecnica prevede l’applicazione di una pellicola adesiva sulla carrozzeria. Dopo una pulizia accurata, volta a rimuovere sporco e impurità, viene steso il rivestimento, di solito in vinile, sulla superficie. Quindi, lo si riscalda e modella, affinché aderisca perfettamente alle curve e ai dettagli. Infine, vengono eliminate eventuali bolle d’aria e rifiniti i bordi.

All’interno della BMW M850i personalizzata, gli agenti trovano, per concludere, i vari strumenti necessari mentre sono in servizio, tra cui i lampeggianti, le sirene e la radio satellitare. Con un arsenale così sarà un’impresa sfuggir loro.