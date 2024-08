Una rara Ferrari di David Letterman è finita all'asta per un prezzo davvero mostruoso. L'esemplare in questione è del 1983 ed è una delle auto di Maranello più belle

Classe 1947, con i suoi 77 anni portati benissimo, David Letterman è un’icona della televisione statunitense. Prima sulla NBC e poi sulla CBS, il suo noto show è andato in onda dal 1982 al 2015 dove ha avuto come ospiti gli uomini e le donne più importanti e famose del mondo. Oggi tutti i conduttori più famosi riconoscono di essere stati influenzati da quest’uomo. Tra colo che lo hanno candidamente ammesso possiamo citare ad esempio Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel, altre due icone attuali del piccolo schermo americano.

Nel 2015 si è ritirato dalla televisione con un’ultima puntata del suo show leggendaria. A partire dal 2018 ha lanciato poi un nuovo programma rilasciato mensilmente su Netflix. Pochi lo sanno, ma il noto conduttore ha in realtà una vera e propria passione per le auto. Ha una vasta collezione che conta: 10 Ferrari, 8 Porsche, 4 Austin-Healey, 2 moto Honda, 1 pickup Chevy e 1 modello ciascuno di Pontiac, Jaguar, MG, Volvo e Mercedes. Non è tutto però perché possiede anche la Rahal Letterman Lanigan Racing, una squadra che gareggia nella IndyCar Series.

La Ferrari all’asta

Recentemente, sul sito Bringatrailer.com, dove sono presenti diverse auto messe all’asta, è comparsa una Ferrari 512 BBi del 1983 (si differenziava dalla BB per l’aggiunta dell’iniezione meccanica Bosch K-Jetronic). Si tratta di uno dei soli 1.007 modelli che furono prodotti all’epoca e questa in particolare apparteneva proprio a David Letterman. È un esemplare Rosso Corsa con appena 16.000 km percorsi, si tratta di una delle auto più belle prodotte dal Cavallino Rampante. I famosi fari a scomparsa sormontano i fendinebbia si colore giallo, nella parte posteriore invece cattura subito lo spoiler, mentre nelle fiancate troviamo le prese d’aria NACA.

All’interno invece troviamo dei sedili in stile Daytona in pelle beige e un impianto audio di primissimo livello Pioneer. Naturalmente l’attenzione, quando si parla di una vettura fatta a Maranello, non può che spostarsi sul motore. Sotto il cofano c’è un 12 cilindri boxer da 4,9 litri, capace di sprigionare una potenza di 340 CV, con un cambio manuale a 5 marce.

Costa è stato fatto e quanto costa

Naturalmente quando vai a vedere un gioiello del genere non può permetterti errori. Proprio per questo, abbinato alle caratteristiche c’è anche un riepilogo di tutti gli interventi effettuati sull’auto. Sono state operate alcune rifiniture sulle griglie, sul cofano motore e sul paraurti ad aprile 2024. Sempre nel medesimo periodo sono stati ripristinati anche gli ammortizzatori anteriori e posteriori e infine anche i tubi dell’impianto frenante e quello refrigerante oltre che le cinghie di distribuzione.

Chiunque decidesse di acquistare questo gioiello riceverà anche un kit di attrezzi, un kit di cric, la documentazione del produttore e i vari registri di tutta l’assistenza ricevuta in questi anni. Nelle gallerie delle immagini a corredo dell’annuncio ci sono anche alcune foto scattate durante gli interventi di manutenzione. Il prezzo, al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è di 201.000 dollari, una cifra mostruosa destinata a salire nelle prossime 48 ore quando l’annuncio poi scadrà. Questa Ferrari è appartenuta a David Letterman sino al 2024, quando è stato poi acquistata da un concessionario che ora si sta occupando di rivenderla. È stata importata dal gruppo Grande Auto Imports nel giugno del 1983.