Fonte: Ufficio Stampa Ferrari e ANSA Federico Chiesa e la sua fuoriserie speciale

Federico Chiesa è uno che sulla fascia sgasa veloce, come una Ferrari. Rapido e scattante, fa della rapidità la sua arma per bucare le difese avversarie. Un giocatore così, uno degli eroi di Wembley con la maglia azzurra e pilastro della Juventus, non poteva che farsi accompagnare da una fuoriserie ad alte performance quale è la Ferrari SF90 Stradale. L’attaccante bianconero, quindi, punta al meglio anche in fatto di auto dato che la hypercar di Maranello è una delle punte di diamante di un mercato esclusivo, grazie ai suoi 1.000 CV. Il 27enne nato a Genova può sicuramente essere orgoglioso dell’auto che ha messo in garage.

Chiesa e la sua Ferrari

Federico Chiesa è reduce da una stagione in chiaro scuro, tra infortuni e incomprensioni tattiche vissute con il suo allenatore Massimiliano Allegri. Il riscatto della stagione passa anche dalla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, un’occasione importante per l’ex Fiorentina di mettersi in mostra e di alzare un trofeo, prima della campagna continentale che vedrà l’Italia battagliare nell’Europeo di Germania 2024, con i galloni dei campioni in carica. Titolo da difendere con i denti.

Se le cose dovessero andare male, Chiesa potrà pur sempre consolarsi con la sua auto, che senza ombra di dubbio potrà regalargli intense emozioni al posto di guida. La Ferrari SF90 Stradale è stata acquistata da Frattin Auto, concessionario multimarca di Veneto e Lombardia, che il giorno della consegna ebbe modo di dire: “Abbiamo avuto il piacere di fare questa consegna speciale! Abbiamo portato a Torino la Ferrari SF90 Stradale e l’abbiamo consegnata al nuovo proprietario: Federico Chiesa! Lo ringraziamo ancora per la disponibilità e gentilezza. Speriamo di vederlo presto nella nostra sede di Cassola!”. Anche il collega di reparto Vlahovic, si fa segnalare per un’auto particolare.

Ferrari SF90 Stradale, entra nella storia

La Ferrari SF90 Stradale (la stessa di Ibrahimovic) non è un modello come tanti, nella ricca e gloriosa storia della Casa fondata da Enzo Ferrari a Maranello nel 1947. Infatti, il suo posto negli annali se lo è guadagnato grazie alla sua natura particolare. La SF90 è infatti la prima ibrida plug-in del Cavallino, con tecnologia ereditata direttamente dal mondo della F1. Utilizza sotto al cofano il motore V8 della Tributo, ma spinto fino a 780 cavalli, combinato con 3 motori elettrici: due indipendenti sull’assale anteriore e uno al posteriore fra motore e cambio, per una potenza di sistema di 1000 cavalli, tra endotermico e parte elettrica.

La biposto ibrida raggiunge i 100 km/h da ferma in 2,5 secondi e i 200 km/h in 6,7 secondi e tocca tocca i 340 km/h di velocità massima. La SF90 è disponibile anche nella versione Assetto Fiorano, più leggera di 30 kg (1.570 kg a secco), equipaggiata con ammortizzatori Multimatic, pneumatici semi slick Michelin Sport Cup 2, impianto di scarico in titanio e pacchetto aerodinamico ad alto carico, che genera 390 kg di downforce a 250 km/h.

L’ulteriore particolarità di questa vettura è la sua possibilità di camuffarla, per un po’, in un altro oggetto. Selezionando eD la sportiva diventa di fatto una trazione anteriore elettrica, con circa 25 km di autonomia grazie alle batterie da 7,9 kWh con velocità limitata a 135 km/h. Un’esperienza particolare, che magari Federico Chiesa avrà già avuto modo di provare sulle strade di Torino.