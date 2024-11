Inseguimento ai limiti del surreale lungo le strade americane: per fuggire alla Polizia, un conducente percorre un chilometro in retromarcia senza incidenti

In un pomeriggio come tanti, un evento inusuale ha tenuto la comunità di Deaborn col fiato sospeso. Un’auto, presumibilmente rubata, ha sfrecciato per un miglio lungo Ford Road, in piena retromarcia, mentre la Polizia tentava di bloccarla. Davanti agli occhi sbalorditi dei passanti e dei conducenti, l’inseguimento è avvenuto nei pressi di Oakman Boulevard, iniziato nel parcheggio di Taystee’s Burgers e di una stazione di servizio BP.

Reazione spiazzante

Tutto è iniziato quando la Polizia ha avvistato la vettura nel parcheggio di un fast food e di una stazione di servizio. Gli agenti si sono avvicinati per fermare il sospettato, ma la reazione di quest’ultimo li ha colti alla sprovvista. Anziché scendere e confrontarsi con le autorità, l’uomo al volante ha pensato di battere in ritirata. Ma come fare, se davanti hai la strada ostruita? Semplice, adotti il “piano B”: metti marcia indietro e via, se va bene! Da lì ha avuto inizio il vero show, che sembrava sfidare ogni logica.

Molti testimoni, presenti nei negozi e nelle vetture vicine, hanno assistito alla scena tra lo stupore e l’incredulità. Hussam Aburomman, a bordo del suo mezzo parcheggiato, ha descritto così l’episodio: “Ha fatto retro… fino in fondo”. Aburomman ha raccontato di aver visto tre veicoli delle Forze dell’Ordine inseguire il sospettato nella direzione opposta, mentre lui proseguiva senza fermarsi.

Sadij Mawri, che stava entrando in un negozio poco distante, ha riferito di aver udito all’improvviso le sirene. “Mi sono guardato alle spalle non appena ho aperto la portiera e ho scorto un’auto che faceva retro nella direzione in cui non avrebbe dovuto andare”. Anche Mawri, alla pari delle altre persone capitate sul posto nel momento dell’accaduto, è rimasto perplesso dall’insolita pensata del conducente. “Ero confuso. Non sapeva cosa stesse succedendo. Ero tipo, ‘sta scappando?’ Non ho mai visto un tizio scappare dai poliziotti facendo retro”.

Minuti di forsennata fuga

Lanciarsi in una missione simile mica è facile, del resto, specie lungo una strada trafficata quale Ford Road. Eppure, il protagonista del filmato è riuscito a manovrare il veicolo con una destrezza sorprendente, manco fosse la cosa più elementare. ‘Dribblando’ miracolosamente qualsiasi collisione, contava di battere in ritirata e fuggire alle verifiche degli agenti.

Quelli frapposti lungo il percorso si sono fatti da parte onde evitare incidenti, mentre passanti e pedoni credevano di essere stati catapultati in un sogno, o sul set di qualche film. In effetti, ce lo vedremmo bene uno come Dom Toretto di Fast & Furious lanciarsi in simili azzardi, meno nella vita di tutti i giorni. Nonostante il caos creato dall’inseguimento e l’intensità della situazione, nessuno è rimasto ferito.

La Polizia ha seguito il sospettato per circa un miglio: in controllo della situazione, cercava di definire un mod di bloccare il tragitto senza porre a repentaglio l’incolumità altrui. Finalmente, dopo diversi minuti, il sospettato ha sventolato bandiera bianca. Una volta arrestata la surreale corsa, gli agenti lo hanno tratto in custodia. Interrogandolo, proveranno a capire le ragioni e a stabilire se la vettura in questione sia stata o meno rubata.