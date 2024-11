Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Bring A Trailer Furgone SWAT finisce all'asta

Le forze armate hanno bisogno del meglio del meglio per fronteggiare la criminalità: questo discorso naturalmente non si ferma solo alle armi, ma anche ai mezzi di trasporto. In America ad esempio ci sono alcuni corpi speciali che si occupano di operazioni molto pericolose. Uno su tutti è sicuramente la SWAT, acronimo inglese che sta per Special Weapons And Tactics, che in italiano significa “Armi e tattiche speciali”.

Le squadre SWAT fanno parte di diversi dipartimenti di Polizia negli USA e si occupano di operazioni molto complicate come quelle anti-terrorismo o per salvare ostaggi. Va da sé che per farne parte ci vuole una preparazione fisica e mentale non indifferente. Naturalmente anche i mezzi di trasporto devono essere all’altezza della situazione. Attualmente ad esempio uno dei veicoli usati dai corpi speciali è il Lenco BearCat. Si tratta di un veicolo blindato di altissimo pregio che viene sfruttato un po’ in tutto il mondo.

Un furgone completo di tutto

Cresciuti a pane e cinema americano, noi italiani conosciamo benissimo questi mezzi corazzati per averli spesso visti nei film. Ora uno di questi è apparso sul noto sito d’aste Bring A Trailer. Il veicolo, costruito sul telaio GMC P3500 a trazione anteriore, fu progettato all’epoca dalla Mattman Specialty Vehicles di Escondido, in California e veniva usato per affrontare le operazioni speciali del dipartimento di Polizia di Inglewood.

Naturalmente è dotato di tutto il necessario di cui avevano bisogno i corpi speciali che lo usavano all’epoca. C’è, infatti, un vano per riporre le armi in custodia, dei cassetti per le munizioni e ben due postazioni di lavoro con annesse prese elettriche, aria condizionata e lavagne, così da poter pianificare le operazioni da dover fare sul campo. Insomma, con questo furgone vi potrete sentire decisamente i protagonisti di un film d’azione.

Motore e prezzo

Per quanto concerne la parte esterna troviamo delle tende retrattili di lato, mentre al posteriore c’è una barra luminosa ancora funzionante e una scala, oltre all’illuminazione perimetrale. Sotto ci sono poi cerchi in acciaio da 19,5 pollici, mentre all’interno troviamo un videoregistratore, una TV CRT e uno stereo a cassette Pioneer. Il motore di questo furgone poi è una vera chicca perché sotto il cofano romba uno splendido V8 da 7,4 litri con cambio automatico a 4 marce. Insomma potenza allo stato puro.

Quest’anno è stato acquistato da un rivenditore specializzato che l’ha messo all’asta sul noto sito. Allegato c’è anche il manuale informativo e tutta la documentazione originale californiana. Nonostante i suoi compiti “d’assalto” il veicolo non presenta particolari problemi, ha giusto qualche graffio e scheggiatura. Si presenta ancora con la grafica della Polizia di Inglewood. Il furgone in questione è dato 1995 ed ha percorso sinora solo 16.000 miglia, che equivalgono a quasi 26.000 km. Insomma si può dire che è ancora praticamente nuovo. Il prezzo di partenza era di circa 14.000 euro ed è stato venduto alla fine lo scorso 29 ottobre, dopo 40 offerte, alla cifra di 24.501 dollari, che sono più o meno 22.530 euro. La persona che l’ha acquistato si sarà tolta sicuramente un bello sfizio.