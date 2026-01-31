Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

GettyImages LEGO celebra Michael Schumacher con la Ferrari F2004

Uno dei simboli più importanti del motorsport ora prende vita nella casa di tutti gli appassionati tramite il set Lego dedicato alla Ferrari F2004 di Michael Schumacher. Un tributo pensato per collezionisti e fan della monoposto che conquistò ventidue anni fa l’ultimo titolo della leggenda di Formula 1.

Dettagli del set

Un set composto da 735 pezzi che propone una riproduzione in scala fedele della Ferrari F2004. Una monoposto dalle dimensioni finali di 32 cm di lunghezza, 13 cm di larghezza e 7 cm di altezza, fatta di dettagli funzionanti e omaggi al campione del mondo e alla sua ultima vettura. Lo sterzo è funzionante i pneumatici stick riportano la storica scritta Bridgestone Potenza e il cockpit richiama in maniera dettagliata l’abitacolo originale. Insomma Lego ha messo in questo set Icons tutta l’attenzione che si riserva ai più grandi.

Infatti, oltre alla vettura in sé, ci sono altri elementi che impreziosiscono l’esperienza, come la miniatura di Michael Schumacher stesso, completa di casco, trofeo del vincitore e base espositiva in stile podio. Oppure lo stand espositivo con le principali statistiche della vettura e una citazione del sette volte campione del mondo, pensata per accompagnare il modello come un vero pezzo da museo domestico.

Ferrari F2004, una leggenda senza tempo

La Ferrari F2004 è una vera leggenda tra le monoposto, una delle più vincenti di sempre con cui Michael Schumacher conquistò il suo settimo e ultimo titolo mondiale dopo una stagione dominata dall’inizio alla fine.

13 vittorie su 18 Gran Premi, per una Ferrari in grado di essere veloce e affidabile, condotta dal miglior pilota dell’epoca, uno dei migliori di tutti i tempi. Per molti appassionati, quella stagione rappresenta il punto più alto della carriera di Schumacher e uno dei momenti più iconici nella storia del Cavallino Rampante.

Non sorprende quindi che LEGO abbia scelto proprio questa monoposto per rendere omaggio al Kaiser, puntando su un modello che parla immediatamente alla memoria collettiva di chi ha seguito la Formula 1 nei primi anni Duemila.

Un set che parla anche ai non collezionisti

Uno degli aspetti più interessanti di questo set LEGO Icons è la sua capacità di andare oltre il pubblico dei collezionisti puri. Certo, il target principale resta quello degli adulti appassionati, ma il linguaggio scelto è inclusivo: non serve essere esperti di mattoncini o di Formula 1 per apprezzarne il valore.

La costruzione diventa un modo per rivivere una storia, per avvicinare magari anche le nuove generazioni a un’epoca che non hanno vissuto direttamente. In questo senso, il set è un ponte tra passato e presente.

Uscita a marzo e prezzo

Il LEGO Icons Ferrari F2004 Michael Schumacher è già disponibile in preordine, con un prezzo fissato a 89,99 euro. L’uscita ufficiale è prevista per il 1° marzo 2026. Una cifra che lo colloca in linea con altri modelli Icons dedicati a icone dell’automotive e del motorsport, sotto la linea Technic.

Un prezzo che, per molti appassionati, rappresenta un compromesso accettabile per portarsi a casa un pezzo di storia della Formula 1. Perché, in fondo, la F2004 non è mai stata solo una Ferrari vincente: è stata il simbolo di un’epoca irripetibile.