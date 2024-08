Candela P-12 Shuttle è il traghetto elettrico in grado di volare sull'acqua per semplificare e velocizzare gli spostamenti: si tratta di un progetto svedese

Fonte: Candela

I mezzi di trasporto nel corso del prossimo futuro potrebbero cambiare in modo significativo. Non fanno eccezione i veicoli pensati per attraversare l’acqua. Barche e motoscafi “tradizionali” potrebbero ben presto essere sostituiti da altre tipologie di veicoli come un traghetto in grado di volare sull’acqua. Almeno questo è il punto di vista di Candela, un’azienda svedese specializzata nella realizzazione di veicoli per il trasporto via acqua che già in passato ha proposto soluzioni all’avanguardia per il futuro della mobilità marina.

L’ultima novità di Candela si chiama Candela P-12 Shuttle ed è un vero e proprio taxi in grado di volare sull’acqua, velocizzando il trasporto delle persone. Il progetto è stato sviluppato con l’obiettivo di risolvere il problema degli spostamenti pubblici a Stoccolma ma può, potenzialmente, adattarsi a tantissimi altri contesti di utilizzo, aprendo la strada a una nuova rivoluzione per il trasporto via acqua che, in futuro, potrebbe essere molto diverso rispetto a quanto siamo abituati oggi.

Un traghetto elettrico

Candela P-12 Shuttle è un vero e proprio traghetto in grado di “volare” sull’acqua sfruttando un sistema elettrico che permette anche di ridurre, in modo significativo, i costi. Secondo quanto rivelato dall’azienda, infatti, P-12 consuma l’80% in meno di energia rispetto a un aliscafo con motore tradizionale (un veicolo molto utilizzato per il trasporto di persone via acqua su brevi e medie distanze). Gli spostamenti su acqua sono sempre più legati all’elettrico, come conferma anche il nuovo Maserati Tridente, un esclusivo motoscafo a zero emissioni. Il veicolo sviluppato da Candela è in grado di volare sulla superficie dell’acqua, senza generare scie pericolose.

C’è un altro vantaggio da sottolineare: il sistema realizzato dall’azienda svedese permette al Candela P-12 Shuttle di ridurre il tempo di spostamento del 60% rispetto a una barca con motore diesel. In questo modo, due aree urbane separate da un corso d’acqua (come un fiume o un lago di grandi dimensioni) potrebbero essere collegate tra loro in modo ancora più efficiente, permettendo alle persone di spostarsi dal punto A al punto B in tempi rapidissimi. Secondo Candela, inoltre, lo spostamento può avvenire anche con condizioni meteorologiche non ottimali, esattamente come avviene con i normali aliscafi.

Già in servizio

Candela P-12 Shuttle non è un “concept” o un progetto che anticipa il futuro. Si tratta di un veicolo che già fa parte del sistema di trasporto pubblico di Stoccolma e che, potenzialmente, potrà diventare un punto di riferimento dei trasporti anche in molti altri Paesi. La Svezia si conferma, in ogni caso, un Paese in grado di sostenere l’innovazione come conferma anche il progetto della strada che ricarica le auto. L’azienda ha realizzato tre diverse varianti (Shuttle per 30 passeggeri, Business per 20 passeggeri e Voyager per 12 passeggeri), con allestimenti dedicati che permettono al veicolo di adattarsi a vari contesti di utilizzo.

I privati possono ordinare un modello “su misura”, scegliendo tra le versioni proposte dall’azienda e versando un anticipo di 5.000 dollari. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito di Candela (candela.com) da cui è anche possibile prenotare un test drive. La soluzione proposta dall’azienda svedese potrebbe rappresentare la base per i traghetti del futuro, in grado di ridurre i consumi e minimizzare i tempi di spostamento sfruttando l’elettrificazione e la possibilità di “volare” sull’acqua per completare gli spostamenti richiesti.