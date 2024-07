Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Bugatti I bolidi Bugatti possono anche essere noleggiati

Come si può fare per mettersi al volante di una supercar? Una possibilità è, naturalmente, quella di essere degli uomini (o delle donne) facoltosi, e acquistarne una o, addirittura, un’intera collezione. E fin qui, nessuna novità: le cifre astronomiche dei listini costituiscono una barriera d’ingresso davvero ostica da superare. Negli ultimi anni si è fatta, però, sempre più strada una soluzione alternativa: alcune società a noleggio permettono di affittare pure dei bolidi di gran lusso, di solito inavvicinabili per gli utenti “normali”.

Certo, i costi non sono alla portata di tutti, ma nulla a che vedere con un prezzo di acquisto e con gli oneri di manutenzione di determinate supercar. L’elevato interesse manifestato da una precisa fetta di pubblico ha convinto degli operatori di settore a contemplare tale formula.

Un tipico utente a cui potrebbe risultare interesse è quello di una persona d’affari attesa a un incontro importante. Siccome si tratta di un primo incontro col potenziale cliente o socio, l’obiettivo è di fare subito colpo. E quale miglior modo di arrivare all’appuntamento a bordo di una supercar fiammante? L’esito positivo dell’incontro dipenderà soprattutto dai contenuti messi sul tavolo, ma trasudare un’aurea magnetica aiuta quantomeno a partire con il piede giusto.

L’evergreen Bugatti Veyron

Facciamo un esempio: se volessimo noleggiare una delle auto più care e veloci del mercato, la Bugatti Veyron? La società Rent Luxe Car è, ad esempio in grado di offrirla alla tariffa “monstre” di 20.000 euro al giorno, e la durata minima del contratto è di 48 ore. In breve, la somma minima da porre in preventivo è di 40.000 euro. Tolta dalla produzione dal marchio nel 2015, sembrerà un po’ insolita la presenza nel portafoglio.

Attenzione, però, a non sottovalutarne il pregio, in quanto al di là della “pensione”, ancora oggi rimane un sogno a occhi aperti sia a livello di tecnica sia di design. Il modello proposto è uno “standard”, e non una delle numerose versioni speciali presentate dai portavoce ufficiali nel prosieguo, le quali conservano, a onor del vero, tutto il fascino del progetto originario.

Ferrari e Lamborghini presenti

E se il veicolo non rispondesse ai nostri gusti specifici? C’è la possibilità di ordinare una Bugatti Chiron al costo di 25.000 euro al giorno, sennò qualora in voi batta il cuore “ferrarista”, figura la LaFerrari al costo di 22.000 sterline al giorno. È molto meno onerosa la McLaren 750LT, offerta a partire da 1.750 euro al giorno, seguita dalle “sorelle” 750S (1.700 euro/gg), 720S Spider (1.700 euro/gg) e 650S (1.600 euro/gg).

Ci sono poi ulteriori mezzi da favola disponibili con la formula del noleggio a breve termine: una sportivissima italiana come la Lamborghini Aventador SVJ Roadster o una rappresentante della tradizione sportiva inglese tipo la Aston Martin DBS. E, infine, non poteva mancare un gioiello tipicamente inglese, nonostante la proprietà tedesca di BMW: il garage comprende anche una Rolls-Royce Spectre. Altrimenti, rimane valido il “piano B”: continuare ad ammirare queste meraviglie nelle foto e, casomai doveste frequentare delle zone “in”, gustarvele mentre circolano su strada. Almeno rifarsi gli occhi per qualche istante è gratis…