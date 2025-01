F1, Lewis Hamilton-Ferrari: l’incredibile cifra generata dal post social

La prima foto del britannico in tuta Ferrari ha generato introiti record agli sponsor: un debutto mediatico che apre nuove prospettive per la stagione 2025

Fonte: Ferrari Media Centre Secondo un'analisi condotta da Sponsorlytix, la prima immagine di Lewis Hamilton in tuta da gara Ferrari ha generato un ritorno economico stimato di ben 400mila euro per i partner commerciali della Scuderia

La stagione F1 2025 non è ancora iniziata, ma Ferrari e i suoi sponsor hanno già motivo di brindare. Secondo un’analisi condotta da Sponsorlytix, la prima immagine di Lewis Hamilton in tuta da gara Ferrari, pubblicata sui suoi canali social, ha generato un ritorno economico stimato di ben 400mila euro per i partner commerciali della Scuderia.

Nuovo potere mediatico

L’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari ha catalizzato l’attenzione mediatica del mondo intero, un’opportunità senza precedenti per i partner commerciali della Scuderia. Soltanto la foto condivisa il 22 gennaio, quella che ritrae il britannico per la prima volta con la celebre tuta rossa, è stata un’operazione da puro manuale di marketing sportivo. Secondo Sponsorlytix, l’immagine ha ottenuto oltre 5 milioni di like e più di 100mila commenti in meno di 24 ore. Ma ciò che colpisce di più è il valore commerciale associato alla foto. Ogni logo ben visibile sulla tuta, ha beneficiato di una visibilità straordinaria, tradotta in un ritorno economico immediato e tangibile.

Forse in molti hanno già dimenticano che Hamilton non è solo un pilota ma un’icona globale del motorsport. La sua mossa alla Ferrari ha creato una sinergia senza precedenti tra il fascino Ferarri e la sua fanbase che vanta oltre 40 milioni di follower solo su Instagram. Numeri che superano nettamente quelli fin qui registrati da Charles Leclerc nei suoi canali social.

Questione di marketing

Hamilton non è nuovo a record e primati, ma il suo valore fuori dalla pista è altrettanto impressionante. Negli anni, il britannico ha costruito un brand personale che va ben oltre la F1. Le sue collaborazioni spaziano dalla moda al lifestyle, fino all’impegno per l’ambiente, ogni sua mossa è attentamente studiata e amplificata dai media globali.

Non sorprende, quindi, che il suo arrivo alla Ferrari sia stato accolto con entusiasmo anche dai partner commerciali del team. La sua capacità di attrarre pubblico, sia online sia offline, è un asset che pochi atleti possono vantare. E le prime foto ne sono la dimostrazione più lampante. Da riconoscergli anche la capacità di programmare e di circondarsi di professionisti altamente competenti. La presenza del fotografo Andre D. Wagner a Maranello la dice lunga.

Il ruolo della Ferrari

Ferrari non può che essere il palcoscenico perfetto su cui Hamilton si può esprimere. Il team di Maranello rappresenta un’istituzione unica nel mondo dello sport, capace di combinare tradizione, prestigio e un pubblico fedele e appassionato. Ogni logo che appare su una Ferrari, guadagna in credibilità. Una partnership col Cavallino rappresenta un’associazione di valori come l’eccellenza, l’innovazione e il successo. L’arrivo di un sette volte campione del mondo, ha amplificato tutto questo.

La foto di Hamilton in tuta rossa non ha solo generato un valore economico immediato, ma ha anche segnato l’inizio di una nuova narrativa per la stagione F1 2025. Una narrativa fatta di grandi aspettative, sia sul piano sportivo che commerciale.

Spunti interessanti

L’unione d’intenti tra Hamilton e Ferrari offre spunti interessanti per chiunque operi nel marketing sportivo. Il campione britannico con il suo stile unico e la sua comunicazione efficace, è riuscito a trasformarsi in un’icona capace di attrarre sponsor e fan da tutto il mondo. Il legame con Ferrari funziona perché unisce due dei marchi più riconoscibili e ammirati del pianeta. Questa combinazione non solo amplifica il valore per gli sponsor, ma crea anche un legame emotivo con il pubblico.

Il successo di questa operazione dimostra il potenziale dei social media come strumento per generare valore economico. Una semplice foto, se ben pianificata e strategicamente condivisa, può trasformarsi in un evento globale, capace di muovere centinaia di migliaia di euro in pochi giorni. La stima di Sponsorlytix mette sul piatto della bilancia ben 62 mila dollari per HP o 52 mila dollari di introiti generati per Shell. Ben 50 mila dollari per la stessa Ferrari o 40 mila di Puma, da non sottovalutare anche i 36 mila dollari per l’ultimo arrivato UniCredit.

Cosa aspettarsi per il futuro

Con l’inizio ufficiale della stagione 2025 è facile immaginare che l’impatto mediatico di Hamilton e Ferrari non farà che crescere. Dalla presentazione della nuova monoposto di febbraio fino alle prime gare, ogni apparizione del pilota britannico sarà un’opportunità per generare valore per i partner commerciali e non solo. Numeri che confermeranno, semmai ce ne fosse bisogno, l’enorme potere mediatico del sette volte campione del mondo e la straordinaria portata della sua nuova avventura.

Nonostante il focus resti, ovviamente, sulle performance in pista, è evidente che questa nuova stagione a Maranello sarà ricordata anche per ciò che accade anche fuori dal tracciato. Hamilton non è solo un pilota di F1, è un fenomeno culturale e mediatico.

E con la Ferrari al suo fianco, il potenziale per riscrivere le regole del marketing sportivo è praticamente illimitato. Soprattutto in un’era in cui lo sport è sempre più intrecciato con il business, l’operazione Hamilton si conferma un esempio da manuale di come trasformare talento e immagine in valore concreto. A Maranello, gli sponsor sono pronti a godersi lo spettacolo.