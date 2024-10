Tony Arbolino è stato colpito in piena corsia box da un'altra moto, che ha centrato anche un marshall accorso ad aiutare l'italiane in panne con la moto

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA Tragedia sfiorata per Tony Arbolino nelle prove libere della Thailandia

Il Motomondiale fa tappa in Thailandia, per quello che è il terzultimo appuntamento stagionale. La mattina del venerdì, destinata alle prove libere sul tracciato asiatico, è stata scossa da una follia incomprensibile capitata durante la fase dedicata ai piloti di Moto2. Grande paura quando Tony Arbolino, uno dei protagonisti della categoria, è stato centrato da un altro pilota, l’olandese Van de Goorbergh, nella corsia dei box. Spavento assoluto per un disastro solamente sfiorato. Per fortuna.

La dinamica dell’incidente

Tony Arbolino, pilota col numero 14 sul cupolino, ha un problema alla moto mentre sta rientrando nella pitlane della pista thailandese. Chiede aiuto agli steward e fa un ampio gesto con la mano. Si trova al centro della corsia, pressoché immobile e ben visibile. Alle sue spalle compare la sagoma bianca della moto di Van de Goorbergh. L’olandese, rientrando ai box, travolge in pieno l’italiano, che resta sbigottito ma subito dopo l’impatto molto violento getta a terra la moto, preoccupandosi per la sua incolumità. Nello schianto, Van de Goorbergh ha centrato prima il marshall sul fianco destro, quindi ha colpito Arbolino sulla gamba sinistra, dietro il ginocchio, all’altezza del piatto tibiale. Il pilota tricolore ha iniziato a saltellare, per il forte dolore, accasciandosi subito dopo sull’erba, sperando che questo tremendo botto non abbia lasciato brutte conseguenze fisiche.

Paura in pista per Arbolino

Van de Goorbergh arrivava sparato dalla pista, ha visto i due uomini da lontano e ha iniziato a pinzare fortissimo sui freni, aggrappandosi con tutta la forza alla moto. Non è comunque riuscito a evitare lo schianto, finendo per centrarli. Purtroppo, l’impatto con la moto è stato violento e la torsione della gamba di Arbolino è stata del tutto innaturale.

Come si è potuto vedere dalle immagini, il centauro italiano ha tentato di restare in piedi mentre il commissario di gara veniva sbalzato via, ma appena ha appoggiato il piede a terra si è accasciato sul verde, con la moto al suo fianco. Subito soccorso, Arbolino è stato portato al centro medico mentre Van de Goorbergh, accortosi della follia, è corso nel box del milanese per scusarsi con il suo team. Dalle prime notizie riportate da “Sky Sport“, potrebbe trattarsi “soltanto” di una forte contusione alla gamba sinistra per il connazionale, mentre per il marshall non ci sarebbero state conseguenze di rilievo. Una fortuna, tutto sommato, dopo un grande spavento che avrebbe potuto causare delle conseguenze ben peggiori per tutti gli sfortunati protagonisti coinvolti.

Dichiarazioni dall’ospedale

Dopo un primo controllo presso il centro medico del Circuito Internazionale di Buriram, Tony Arbolino è stato trasportato all’ospedale locale per ulteriori esami e accertamenti. “È stato un incidente all’ingresso dei box, la ruota lo ha colpito direttamente sul polpaccio – ha detto il dottor Angel Charte, il medico capo del paddock della MotoGP – Le immagini hanno mostrato che la sua caviglia sinistra era in completa rotazione. Non abbiamo potuto vedere nulla dalle radiografie, ma per precauzione lo manderemo in ospedale per assicurarci che non ci siano danni ai legamenti della caviglia“. Trapela cauto ottimismo e l’augurio è di rivedere presto Arbolino tornare in sella alla sua moto.