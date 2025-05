Il nuovo decreto-legge Infrastrutture è stato approvato e include diverse novità per il futuro dell'Italia: ci sono anche sostegni per i GP di Formula 1

Fonte: ANSA Tante misure importanti per il Decreto Infrastrutture

Il Ministero dei Trasporti ha annunciato l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del nuovo decreto legge Infrastrutture che contiene un pacchetto di misure strategiche. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo e l’effettiva realizzazione di alcune delle infrastrutture chiave per il futuro del Paese, portando a compimento quelli che sono i piani del Governo.

Il tema principale è, indubbiamente, quello legato alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, un progetto tanto ambizioso quanto complesso che il Governo intende avviare, come vedremo, già a breve. Da segnalare anche una serie di misure per lo sport e un’attenzione particolare alle prossime Olimpiadi invernali, e agli sport motoristici, con un sostegno importante per l’organizzazione dei Gran Premi di Formula 1 alla Federazione sportiva nazionale Aci. Andiamo a scoprire i dettagli.

Approvato il decreto

Con una nota riportata da Ansa, il Mit ha evidenziato l’importanza dell’approvazione del nuovo decreto Infrastrutture che rappresenta “un provvedimento urgente e strategico voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per imprimere una forte accelerazione alla realizzazione di infrastrutture chiave, ottimizzare la gestione dei contratti pubblici, assicurare l’efficienza del sistema dei trasporti e valorizzare il demanio, in linea con gli obiettivi del PNRR e gli impegni europei“.

Tutte le novità

Come sottolineato in apertura, il decreto legge Infrastrutture spazia su vari argomenti, con norme studiate per garantire un’accelerazione alla realizzazione di diversi progetti. Tra le più importanti, soprattutto dal punto di vista politico, ci sono le norme che riguardano il Ponte sullo Stretto, fortemente voluto dal ministro Salvini che ha confermato la volontà di avviare i cantieri entro la fine dell’estate, dopo l’approvazione del progetto arrivata lo scorso anno.

La partenza dei lavori, in ogni caso, è legato all’ok da parte del CIPESS, il Comitato interministeriale per la programmazione economica. Per avviare i lavori entro la fine dell’estate, l’approvazione definitiva dovrà arrivare entro il mese di giugno. In ogni caso, è saltata la norma che avrebbe dovuto trasformare la società Stretto di Messina in una stazione appaltante per gestire in autonomia l’assegnazione dei lavori.

Da segnalare che il nuovo decreto tocca anche il mondo del motorsport con uno stanziamento che servirà a sostenere la realizzazione dei Gran Premi di Formula 1 a Monza e a Imola che, come evidenziato dallo stesso Salvini, sono manifestazioni “iconiche” e in grado di generare un importante indotto. Il decreto ha stanziato 5,25 milioni di euro per il 2025 e ha assicurato fondi per 5 milioni di euro all’anno a partire dal 2026 e fino al 2032. L’obiettivo è garantire il regolare svolgimento di due GP di Formula 1 in Italia ogni anno. Ricordiamo che il primo di quest’anno, a Imola, si è concluso con una vittoria di Verstappen.

Ci sono altri provvedimenti da considerare: una misura inclusa nel nuovo decreto riguarda la disciplina dei tempi di attesa per le operazioni di carico e scarico merci, con una riduzione da due ore a novanta minuti. Da notare anche un tetto al costo dei voli, per determinate categorie di passeggeri e per determinate tratte (con un focus particolare per i voli da e per Sicilia e Sardegna), per lo sblocco dei progetti in corso in vista di Milano-Cortina 2026, in programma il prossimo mese di febbraio, e per le concessioni autostradali, l’ordinamento portuale e il demanio marittimo.