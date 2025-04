Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

L'Europa potrebbe vietare la stretta italiana su Uber e taxi

Sembrava ormai pronto, ma ancora una volta il decreto sulle piattaforme digitali per taxi e Ncc slitta. Se ne riparlerà – con ogni probabilità – non prima di giugno. Il motivo? Bruxelles ha suonato il campanello d’allarme: secondo la Commissione europea, il testo rischia di non rispettare alcune norme comunitarie. E prima di dare il via libera, preferisce fugare i dubbi. La verifica, denominata “procedura Tris”, è obbligatoria per tutti quei provvedimenti nazionali che toccano i servizi digitali, per evitare che un singolo Stato faccia regole ree di ostacolare la concorrenza o i diritti degli utenti nel mercato unico comunitario.

I nodi principali

Secondo l’Europa, il decreto firmato dal ministero dei Trasporti – guidato da Matteo Salvini – presenta diversi punti critici. Uno in primis: il divieto per le app di mostrare agli utenti in anticipo tempi di attesa e prezzi tra taxi e Ncc. Una misura pensata per tutelare i tassisti, tuttavia potenzialmente in grado di limitare la libertà di scelta dei consumatori. Tradotto: se voglio sapere chi arriva prima o chi costa meno, perché non posso farlo?

Poi c’è la questione della destinazione della corsa: secondo il decreto, le app non dovrebbero mostrare il punto di arrivo al tassista prima dell’inizio del viaggio. Una stretta pensata contro i rifiuti o scorciatoie scorrette, peccato che secondo Bruxelles complicherebbe inutilmente il servizio e creerebbe problemi di trasparenza. Un altro nodo caldo riguarda le aziende operanti in Italia, ma con sede all’estero. Il decreto sembra volerle trattare in modo diverso rispetto a quelle italiane, e ciò andrebbe contro le regole Ue sulla libera circolazione dei servizi digitali. Uber, Freenow e compagnia potrebbero essere penalizzati senza un valido motivo.

Nel pacchetto dei rilievi rientrano poi dubbi sulla protezione dei dati personali (il famoso GDPR) e sulle regole di funzionamento delle piattaforme online. In particolare, l’obbligo per gli Ncc di aspettare 20 minuti prima di accettare una nuova corsa e di rientrare sempre in rimessa tra un servizio e l’altro non convince affatto.

Bolt spinge, l’Estonia protesta

Nel grande schema si avverte pure il peso dell’Estonia. Il Paese baltico ha fatto pressing sulla Commissione europea per bloccare o rivedere il decreto. Il motivo? Difendere gli interessi di Bolt, il colosso del trasporto digitale nato proprio a Tallinn. L’azienda intende investire seriamente in Italia, ma l’attuale incertezza normativa la tiene alla porta.

Bolt, già presente in moltissime città del Vecchio Continente, offre il suo servizio solo in via sperimentale in poche aree italiane. Il piano sarebbe quello di espandersi a Roma, Milano e in ulteriori centri urbani, ma tutto dipende da cosa succederà con i decreti del Mit. Il Comune di Roma, ad esempio, ha bloccato un bando per 2.000 nuove licenze Ncc proprio in attesa di regole certe, nonostante il via libera paresse ormai giunto mesi dopo un blitz a Fiumicino.

Politica divisa

Nel frattempo, in Parlamento si discute. Associazioni rappresentanti gli Ncc, come MuoverSì e Ncc Italia, stanno spingendo per una riforma più aperta e moderna. Anche dentro Forza Italia c’è fermento: una parte del partito vuole aprire il mercato e rendere le regole meno penalizzanti per gli Ncc. L’altra, invece, è più vicina alla causa dei tassisti.

Il ministero, per ora, mantiene la rotta e si dice fiducioso di poter spiegare le sue ragioni all’Europa. Qualora, però, Bruxelles confermasse i dubbi con un parere formale, la partita si complicherebbe parecchio. Il confronto resta aperto fino al 13 maggio: in caso di rilievi gravi, scatterà una proroga automatica di almeno un mese.