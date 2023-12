Bollo auto ibride: quanto costa in ogni regione

In diverse regioni sono previste delle esenzioni per chi possiede dei veicoli ibridi: ecco tutti i casi

Fonte: 123rf Auto, soldi, chiave e calcolatrice

Ci sono vari motivi che stanno spingendo sempre più automobilisti a scegliere di abbandonare le auto a benzina o diesel per scegliere quelle ibride. L’aspetto ecologico è sicuramente uno di questi, basti pensare che le emissioni di CO2 sono inferiori, ma c’è anche quello economico da tenere in considerazione: le automobili ibride hanno dei prezzi di listino inferiori a quelle puramente elettriche, consentono di avere un risparmio nel corso del tempo sul carburante ma godono anche di alcune agevolazioni per quanto riguarda il bollo auto. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che andremo ora a soffermarci nel dettaglio.

Bollo auto: cos’è e chi deve pagarlo

Per prima cosa è bene spiegare che cos’è il bollo auto. Si tratta di una tassa da versare alla propria regione di residenza che devono pagare coloro che sono proprietari di un veicolo registrato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Ma non solo, sono infatti tenuti a pagare il bollo auto anche coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere al PRA utilizzatori di un’auto in leasing, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio del mezzo.

L’importo del bollo auto non è uguale per tutti: essendo una tassa che va versata alla propria regione di residenza, ci sono delle differenze (anche importanti) che riguardano pure le agevolazioni, oltre alle esenzioni, che dipendono dal luogo nel quale si vive.

Superbollo per le auto ibride

È inoltre importante sapere che per alcuni determinati veicoli è previsto il cosiddetto Superbollo, ovvero un’ecotassa destinata ai proprietari di automobili particolarmente inquinanti, quelle con una potenza superiore ai 185 kW.

Se la vostra automobile ibrida ha un motore endotermico di potenza superiore ai 185 kW, anche voi dovrete pagare il Superbollo.

Quanto costa il bollo auto?

L’importo del bollo auto, nel caso dei veicoli ibridi, viene calcolato in base alla potenza del motore endotermico: l’importo varia a seconda dei kW che sono riportato nel Documento Unico di circolazione e di proprietà.

Quando si paga il bollo auto?

Il bollo auto si paga una volta all’anno (salvo esenzioni varie) entro il mese successivo alla data di immatricolazione del proprio veicoli. Può essere pagato negli uffici postali, presso gli sportelli ATM abilitati, i punti vendita Lottomatica e Sisal, oppure on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate o dell’ACI.

Bollo auto ibride: le esenzioni regione per regione

Come abbiamo detto in precedenza, il bollo auto è una tassa regionale il cui importo varia quindi da regione a regione. Ma, sempre da regione a regione, cambiano anche i criteri di esenzioni e in molte ci sono dei vantaggi nel possedere un veicolo di questo tipo. Andiamo allora a vedere nel dettaglio quali sono tutte le esenzioni previste per il bollo delle auto ibride nelle venti regioni italiane.