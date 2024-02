Mazda 2 informazioni

La Mazda è una delle principali case automobilistiche asiatiche e tra le tante auto di successo che hanno prodotto c’è anche la Mazda2. In Giappone è uscita nel 2002, ma in Italia e nel resto del mondo ha cominciato a vedersi a partire dall’anno successivo, dal 2003. È un’utilitaria che negli anni ha saputo evolversi, adeguarsi anche alle nuove tecnologie tanto che che ora è disponibile sul mercato la Mazda 2 Hybrid, ovvero la versione ibrida. Andiamo allora a conoscere meglio e nel dettaglio la Mazda 2 Hybrid soffermandoci sulle sue peculiarità, le dimensioni e anche il prezzo nelle varie versioni disponibili, in modo da poter arrivare preparati al concessionario nel caso in cui vogliate acquistarne o anche solo vederne una.

Mazda 2: la storia dell’auto

La Mazda 2 è stata presentata per la prima al Salone dell’automobile di Ginevra del 2002: l’auto fu subito molto apprezzata, tanto che in Giappone scalò velocemente le classifiche delle vetture più vendut. Ma anche al di fuori del Paese del Sol Levante quest’auto seppe conquistare uno spazio importante.

Nel 2007 arrivò sul mercato una seconda versione, più sportiva rispetto alla prima e che andò a inserirsi tra le automobile del segmento B. Nel 2008 fu eletta al secondo posto nella classifica dell’Auto dell’anno, arrivando solamente dietro alla Fiat 500.

La terza generazione della Mazda 2 è stata invece presentata al Salone dell’automobile di Ginevra nel 2014, che è apparsa ancora una volta diversa rispetto alla versione precedente e che ha saputo conquistare gli automobilisti di tutto il mondo. Infine, la nuova versione è quella presentata nel 2023 ed è disponibile anche con la motorizzazione ibrida.

Mazda 2 Hybrid: le dimensioni

Per prima cosa, partiamo dalle dimensioni della Mazda 2 Hybrid. Ricordiamo prima il segmento di cui fa parte questa automobile, ovvero quella delle utilitarie, che la rendono una vettura agile, maneggevole ma scattante anche quando guidata al di fuori dei contesti urbano. La lunghezza è di 4,080 metri, la larghezza è di 1,695 metri mentre l’altezza è di 1,495 metri.

Per quanto riguarda la capienza del bagagliaio, non fatevi spaventare dal fatto che la Mazda2 Hyrbid sia un’automobile da città: è infatti comunque stazioni, tanto che il bagaglio ha una capacità di 255 litri. Vediamo un riepilogo dettagliato con tutte le dimensioni della Mazda 2 Hybrid:

Altezza al suolo: 143 mm

Lunghezza totale: 4.080 mm

Larghezza totale: 1.695 mm

Altezza totale: 1.495 mm

Passo: 2.570 mm

Capacità del bagagliaio: 255 litri

Capacità del bagagliaio con sedili posteriori ribaltati: 877 litri

Numero di posti: 5

Numero di porte: 5

Mazda 2 Hybrid: le versioni disponibili sono quattro

La Mazda 2 Hybrid è disponibile sul mercato in quattro diversi allestimenti tra cui l’automobilista può scegliere: la versione Centre-Line, la versione Exclusive-Line, la versione Speciale Homura e infine la versione Homura Aka.

L’allestimento Centre-Line, pur essendo quella più economica delle quattro, dispone comunque di molti optional di serie, tra cui il sistema di i trattenimento con con comandi vocali e Apple CarPlay e Android Auto.

L’allestimento Exclusive-Line rispetto al precedente è più elegante e ha in più anche i vetri laterali e posteriori oscurati, oltre a tecnologie di sicurezza potenziate come, per esempio il sistema intelligente di frenata in città avanzato (SCBS) ma anche i sensori di parcheggio posteriori.

Per quanto riguarda l’allestimento Speciale Homura, si tratta di una sorta di evoluzione in chiave sportiva dell’allestimento Exclusive-Line. Un successivo step di questa evoluzione è rappresentato dall’allestimento Homura Aka, dove l’esperienza alla guida è anche migliorata dalle specifiche di livello superiore, come i sedili in pelle scamosciata e pelle Granluxe. Questo modello è inoltre dotato anche di telecamera posteriore.

Mazda 2 Hybrid: il motore

Facciamo ora un confronto tra i motori che sono montanti nelle varie versioni della Mazda 2 Hybryd: tutte possono comunque contare su un motore a benzina a tre cilindri abbinato a un motore elettrico che danno potenza ed energia all’automobile. Quella con l’allestimento Centre-Line ha un motore con una potenza massima di 75 cv e non è dotata del sistema di rigenerazione in frenata. Questo sistema è invece disponibile nella versione Exclusive-Line, che può anche contare su un motore più potente di 90 cv.

Lo stesso motore presente sulla Mazda 2 Hybrid con allestimento Exclusive-Line è presente anche nelle versioni Speciale Homura e nella versione Speciale Homura Aka.

Mazda 2 Hybrid: il prezzo

Abbiamo visto nel paragrafo precedente che esistono quattro diverse versione della Mazda 2 Hybrid, come è facile immaginare ogni versione ha un prezzo differente: la più economica è la Centre-Line, quella che costa di più è invece la Homura Aka. Vediamo allora il riepilogo dei prezzi di listino:

Mazda 2 Hybrid versione Centre-Line: a partire da 20.300 euro

Mazda 2 Hybrid versione Exclusive-Line: a partire da 23.400 euro

Mazda 2 Hybrid versione Speciale Homura: a partire da 22.450 euro

Mazda 2 Hybrid versione Speciale Homura Aka: a partire da 24.350 euro

Mazda 2 Hybrid: i colori e le personalizzazioni possibili

Ricordando però che il prezzo finale dell’automobile dipende anche da diverse altre componenti che potrete aggiungere al momento dell’ordine e potrebbe quindi essere superiore a quello di listino che abbiamo presentato. Sono diversi gli optional che possono essere aggiunti a partire dal colore: una delle novità della Mazda 2 Hyrbrid è quella di poterla personalizzare al massimo, in ogi sua componente, con i colori che si preferiscono.

Possono essere infatti scelti colori diversi anche per il coprimozzo, per il nuovo pannello della griglia, per i dettagli della parte posteriore dell’auto. La Mazda 2 Hybrid è però personalizzabile anche all’interno: si possono scegliere il battitacco e i pedali che più si preferiscono e si può anche decidere il colore dei pannelli decorativi all’interno. Nelle versioni precedenti della Mazda 2 non era possibile effettuare tutte queste personalizzazione: una bella novità quindi per questo modello della casa automobilistica giapponese che certamente è apprezzato dai suoi clienti e dagli automobilisti di tutto il mondo che decidono di acquistare una Mazda 2 Hybrid.

Mazda 2 Hybrid: a chi è consigliata

La Mazda 2 Hybrid è consigliata a tutti quegli automobilisti che sono alla ricerca di un’automobile di fascia media, da poter utilizzare sia all’interno di un contesto urbano ma anche per un contesto extraurbano. Si tratta infatti di un’automobile buona per ogni occasione, dotati di sistemi di sicurezza all’avanguardia che non ha nulla da invidiare alle concorrenti delle altre case automobilistiche.